Muere Tom Skerritt, el veterano actor de “Alien” y “Top Gun”, a los 93 años

El actor estadounidense Tom Skerritt, uno de los rostros más reconocibles del cine de Hollywood gracias a sus interpretaciones en películas como “Alien” y “Top Gun”, ha muerto a los 93 años. Su familia confirmó que murió el miércoles 21 de octubre por causas naturales, según informaron medios estadounidenses.

Nacido en Detroit el 25 de agosto de 1933, Skerritt construyó una carrera de más de seis décadas caracterizada por su versatilidad y una presencia en pantalla sobria y firme. Aunque alcanzó la popularidad internacional con grandes producciones de Hollywood, también dejó una huella destacada en la televisión, donde obtuvo el reconocimiento de la crítica.

Antes de dedicarse a la interpretación, sirvió durante cuatro años en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Su debut cinematográfico llegó en 1962 con “War Hunt”, una película bélica en la que compartió reparto con Robert Redford. Aquel trabajo marcó el inicio de una trayectoria que lo llevaría a colaborar con algunos de los cineastas más destacados de su generación.

Su primer gran reconocimiento llegó con “MASH” (1970), la sátira bélica dirigida por Robert Altman en la que interpretó al cirujano Duke Forrest. La película se convirtió en uno de los títulos más representativos del cine estadounidense de la época y abrió el camino a nuevas oportunidades profesionales.

En 1979 participó en “Alien”, de Ridley Scott, donde encarnó al capitán Arthur Dallas, comandante de la nave Nostromo. La cinta, convertida en un clásico de la ciencia ficción y el terror, consolidó su presencia en el imaginario cinematográfico. Siete años después volvió a conectar con el gran público gracias a “Top Gun” (1986), en la que interpretó al comandante Mike “Viper” Metcalf, instructor de vuelo del personaje de Tom Cruise.

Su filmografía incluyó también títulos como “El punto de inflexión” (1977), “Magnolias de acero” (1989), “El río de la vida” (1992), dirigida por Robert Redford, y “Contact” (1997), junto a Jodie Foster. En cada uno de estos trabajos demostró su capacidad para desenvolverse en registros diversos, desde el drama intimista hasta el cine de acción y la ciencia ficción.

En televisión alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera con “Picket Fences”, serie emitida entre 1992 y 1996 en la que interpretó al sheriff Jimmy Brock, un hombre de principios que debía afrontar los conflictos y las peculiaridades de una pequeña localidad estadounidense. Su actuación le valió el premio Emmy al mejor actor protagonista de una serie dramática en 1993, uno de los reconocimientos más destacados de su trayectoria.

A pesar de su éxito delante de las cámaras, Skerritt también mantuvo interés por la dirección y la escritura. En 1997 dirigió y protagonizó la película para televisión “Divided by Hate”. Además, participó en proyectos vinculados a la narración y al acompañamiento de veteranos, una causa que consideraba importante.

En 2012 cofundó el Red Badge Project, una iniciativa orientada a ayudar a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas a afrontar el estrés postraumático a través de la narración de sus experiencias. Su compromiso con los veteranos, la creatividad y la naturaleza formó parte de la faceta personal que su familia quiso destacar tras su fallecimiento. En el ámbito privado, estuvo casado en tres ocasiones y tuvo cinco hijos. Su familia lo recordó no solo por su trayectoria artística, sino también por su sentido del humor, su curiosidad, su generosidad y el cariño que compartía con quienes lo rodeaban.

Con su muerte desaparece un intérprete que supo combinar grandes producciones comerciales con personajes complejos y cercanos. Tom Skerritt deja una filmografía que atraviesa varias generaciones y un legado ligado a algunas de las películas y series más reconocibles de la cultura popular estadounidense.