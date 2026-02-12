Muere Xisco Quesada, futbolista que visibilizó su lucha contra un cáncer

Xisco Quesada, joven futbolista mallorquín de 28 años, falleció tras una dura lucha contra un cáncer de páncreas con metástasis, una enfermedad que él mismo decidió hacer visible desde el primer momento.

Su historia, compartida con una honestidad poco habitual, conmovió a miles de personas que siguieron su proceso y encontraron en él un ejemplo de valentía, claridad y humanidad incluso en los momentos más difíciles.

Desde que recibió el diagnóstico, Xisco optó por narrar su día a día con una franqueza que desarmaba. Hablaba de sus miedos, de sus esperanzas, de los avances y retrocesos del tratamiento, y lo hacía sin dramatismos, pero tampoco sin esconder la dureza real de la enfermedad. Esa forma de comunicar creó una comunidad de apoyo que lo acompañó hasta el final y que convirtió su testimonio en un espacio de empatía y de reflexión sobre la fragilidad de la vida.

Además de su presencia en redes, Xisco era futbolista y había pasado por equipos como el San Pedro, el Cide y la UD Alaró.