Papá Tito fue, para mí, un padre. Lo llevo conmigo desde niño, en mil recuerdos pequeños que hoy pesan como tesoros, y sé que seguirá conmigo siempre, en ese rincón del corazón donde se guarda lo que no se pierde. Me enseñó mucho más de lo que él llegó a imaginar. Su última lección, sobre el futuro de La Troya, no ha caído en saco roto: la guardo como se guarda una promesa. Cierro los ojos y vuelvo a aquellas comidas de Santiago en el bajo de casa, a mesa corrida, con toda su familia y sus amigos alrededor, las voces cruzándose y las risas por encima de todo. Así entendía él la vida: con la mesa llena y siempre un sitio libre para uno más.

Fue un marido ejemplar. Mamá Mariquica puede mirar atrás con orgullo y con paz, sabiendo que compartió con él una vida plena. Fue un padre ejemplar. María y Justino, cada uno con su carácter y su manera de ser, tienen en él un norte que no se apaga, una brújula para toda la vida. Y fue un cabeza de familia ejemplar: cuando nos dejó el señor Manolo, tomó el relevo sin hacer ruido, con la misma entrega serena con la que lo hacía todo.

Tenía, eso sí, un carácter fuerte, de los que no se doblan. Entre nosotros se había convertido casi en un ritual: “¿Qué tal está Tito?”. “Ya está mandando cosas”. “Ah, vale, entonces está bien”. Y así era. Mientras diese órdenes, el mundo seguía en su sitio. La última palabra era siempre suya, siempre. Y detrás de esa firmeza, quienes lo queríamos sabíamos ver lo que de verdad había: alguien que mandaba porque cuidaba, y que cuidaba de todos a su manera.

Es verdad que de un cepillo levantó una industria, y que de un céntimo hizo millones. Pero su verdadera fortuna no se contaba en números. Era su generosidad. Todos llegaban a él con algo que pedir, y nadie se marchaba con las manos vacías.

Muchos fueron los reconocimientos que recibió a lo largo de su vida, en lo social y en lo empresarial, y todos merecidos. Pero quienes lo conocimos sabemos que su mejor retrato no cabía en ninguna placa. Estaba en Casa Amador, con su amigo Javier, mientras seis o siete mesas del comedor, como poco, comían invitadas sin saberlo. Él no lo contaba ni lo esperaba de vuelta. Para él, compartir era tan natural como respirar.

Y luego estaba su otro mundo, el que eligió con el corazón: Chirri, Rizos, Orlando, Ramón, Manolo, Pepe Perla… Sus amigos de siempre, unidos por un lazo que iba casi más allá de la sangre. Gracias a ellos, los que veníamos detrás aprendimos a querernos entre nosotros y entendimos lo que vale una amistad de verdad. Los magostos, la Navidad, las cenas de San Valentín, las comidas en el camping de San Vicente, los cumpleaños y las fiestas de Santiago fueron nuestra escuela de cariño.

Te quiero, papá Tito. Sigue gritándonos desde el cielo, que aquí abajo te vamos a echar muchísimo de menos. Se nos va un grande, y este mundo se queda un poco más pequeño sin ti.