Viuda de Conde Corbal, madre y empresaria

Digna de ser recordada, en Vilagarcía de Arousa, a la vecindad de ese mar que tanto amaba, se nos fue Margarita, 103 años cumplidos para esta luchadora y ejemplar madre de familia que supo sacar adelante a numerosísima prole, con algún sinsabor a lo largo de tan dilatada vida, compaginando su curso vital de madre con el de excepcional empresaria, cercana y solidaria, mujer de exquisito trato y disposición para con el prójimo, acogedora que hacía de su casa la de todos.

Hija de prestigiados conserveros vigueses, de cuya saga el padre se había trasladado a O Grove para fundar una nueva empresa, Conservas Yago; pronto, por la prematura muerte de su padre, Margarita se haría cargo de la gestión en un tiempo de crisis del sector, que abocaría a la disolución de la sociedad en la que cual ejemplarísima empresaria se mostraría justísima y aún más allá, con su más de centenar de empleados resarcidos, dejando constancia de un carácter que dice a las claras que podría complementar sus dos facetas: la de madre y empresaria, por y dicho poco antes.

Como esposa del pintor Conde Corbal, también se la reconoce, sobre todo durante más de 40 años morando entre nosotros, aquí donde nació la mayor parte de sus 11 hijos, a esta viguesa que ya considerábamos como patrimonio nuestro hasta que se nos fue a habitar a orillas del mar de Arousa, en Vilagarcía que ya la tenían como su ilustre ciudadana, por su pasado empresarial, su matrimonio, la cercanía y bondad que desplegaba esta ilustre de la Ría de Arousa.

San Mauro, el cementerio familiar, recibiola ayer mismo para colocarla entre sus recordados ciudadanos. Y nosotros, que cercanos a ella fuimos, la ubicamos en ese paraíso donde solo los memorables acceden.