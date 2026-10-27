El asfalto ourensano acogerá los días 6 y 7 de noviembre de 2026 la disputa del 13 Rally Ourense Ribeira Sacra, cita puntuable para el Campeonato Gallego de Rallyes (CGR) de la Federación Galega de Automobilismo (FGA). La prueba incluirá en su cuadro competitivo el V Memorial Roberto Soto y el apartado del Trofeo Historic.

El cronograma de tramos cronometrados queda articulado en dos jornadas de carrera:

Viernes, 6 de noviembre: la competición arrancará con la especial de Castro de Beiro .

Sábado, 7 de noviembre: se completarán los sectores de Baños de Molgas, A Tapada-Luintra, Castro-Lobaces y Melias-Luintra (este último a doble pasada).

La cita, impulsada por la Escudería Luintra, discurrirá por las carreteras de municipios de la comarca y del entorno de la capital como Nogueira de Ramuín, Esgos, O Pereiro de Aguiar y Baños de Molgas.