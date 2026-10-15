17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo Nuevo 2026

MOTOR Y EXPOSICIÓN

16 oct
-
18 oct

Detalles del evento

Expourense
16 oct - 18 oct
Presencial
17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo Nuevo 2026.
17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo Nuevo 2026 | La Región

El recinto ferial de Expourense acoge durante este fin de semana la 17ª edición del Salón del Automóvil de Vehículo Nuevo, organizado conjuntamente por Expourense y la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (ACAUTO), que celebra su 30 aniversario. La cita reunirá en un único espacio las últimas novedades de más de una treintena de marcas del sector y las tendencias en electrificación y movilidad sostenible.

El calendario de apertura y los horarios de visita del salón se distribuirán del siguiente modo:

  • Viernes 16 de octubre: Apertura del recinto expositivo en horario continuado de 11:00 a 20:30 horas.
  • Sábado 17 de octubre: Apertura de puertas de 10:00 a 20:30 horas.
  • Domingo 18 de octubre: Jornada de cierre en horario de 11:00 a 20:00 horas.

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