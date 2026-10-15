17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo Nuevo 2026.

El recinto ferial de Expourense acoge durante este fin de semana la 17ª edición del Salón del Automóvil de Vehículo Nuevo, organizado conjuntamente por Expourense y la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (ACAUTO), que celebra su 30 aniversario. La cita reunirá en un único espacio las últimas novedades de más de una treintena de marcas del sector y las tendencias en electrificación y movilidad sostenible.

El calendario de apertura y los horarios de visita del salón se distribuirán del siguiente modo: