MOTOR Y EXPOSICIÓN
17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo de Ocasión 2026
MOTOR Y EXPOSICIÓN
Detalles del evento
El recinto ferial de Expourense acoge durante este fin de semana la 17ª edición del Salón del Automóvil de Vehículo Nuevo, organizado conjuntamente por Expourense y la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (ACAUTO), que celebra su 30 aniversario. La cita reunirá en un único espacio las últimas novedades de más de una treintena de marcas del sector y las tendencias en electrificación y movilidad sostenible.
El calendario de apertura y los horarios de visita del salón se distribuirán del siguiente modo:
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MOTOR Y EXPOSICIÓN
17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo de Ocasión 2026
MOTOR Y EXPOSICIÓN
17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo Nuevo 2026
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 15 de octubre?
Lo último