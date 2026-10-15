17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo de Ocasión 2026

MOTOR Y EXPOSICIÓN

23 oct
-
25 oct

Detalles del evento

Expourense
23 oct - 25 oct
Presencial
17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo de Ocasión 2026.
17º Salón del Automóvil de Ourense de Vehículo de Ocasión 2026 | La Región

El recinto ferial de Expourense acoge el segundo fin de semana monográfico del Salón del Automóvil, centrado en el mercado del Vehículo de Ocasión y organizado por Expourense junto a ACAUTO en el año de su 30º aniversario. La cita pondrá a disposición de los compradores cientos de vehículos seminuevos, de gerencia y de kilómetro cero con garantías oficiales de los principales concesionarios de la provincia, además de entrar en el sorteo de un cheque regalo de 6.000 euros para la compra del automóvil.

Los horarios de apertura y visita para el fin de semana expositivo son los siguientes:

  • Viernes 23 de octubre: Apertura del recinto en horario continuado de 11:00 a 20:30 horas.
  • Sábado 24 de octubre: Jornada de exposición de 10:00 a 20:30 horas.
  • Domingo 25 de octubre: Cierre de la muestra en horario de 11:00 a 20:00 horas.

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