31ª edición del OUFF - Ourense Film Festival 2026

Ourense vuelve a enfocar el objetivo con la ambición de convertir sus calles y pantallas en el gran epicentro cultural del otoño. Del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026, la ciudad de las Burgas acoge la 31ª edición del Ourense Film Festival (OUFF), consolidado por derecho propio como una cita ineludible para la creación cinematográfica independiente, de autor y de vanguardia. Durante diez intensas jornadas, cines, auditorios y espacios emblemáticos se impregnarán de la magia del séptimo arte en un evento que combina rigor competitivo, grandes muestras temáticas y una decidida vocación abierta a todo el público.

El corazón del certamen late con fuerza en su clásica Sección Oficial Internacional y en Panorama Galicia, el escaparate perfecto para poner en valor la vitalidad, la originalidad y el pulso de la cinematografía de la comunidad. Pero si algo define a esta nueva entrega es la enorme potencia de su programación paralela. Entre sus grandes atractivos destaca la sección Agarimo, que este año rinde un exhaustivo y muy esperado homenaje al genio del cine clásico Billy Wilder en el 120 aniversario de su nacimiento. Gracias a este ciclo gratuito en los Cines Ponte Vella, los espectadores podrán reencontrarse en versión original subtitulada con cinco de sus obras maestras absolutas de los años 50 y 60: El crepúsculo de los dioses, El gran carnaval, Testigo de cargo, Con faldas y a lo loco y El apartamento.

A esta joya retrospectiva se suma este año un aliciente mayúsculo para los amantes del cine fantástico y de aventuras: la gran exposición "La tierra del anillo", que conmemora el 25 aniversario del estreno cinematográfico de la legendaria trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson con réplicas de vestuario, armas y piezas de coleccionismo, acompañada además de conciertos sinfónicos de la mano de la Orquesta Sinfónica de Cine interpretando en directo las míticas bandas sonoras.

Con ciclos de animación para todos los públicos como Anímate ao Cine, la apuesta por el talento emergente y una alfombra roja dispuesta a recibir a figuras de primer nivel, el OUFF 2026 vuelve a demostrar que Ourense no es solo una parada obligatoria para los cinéfilos, sino una auténtica fiesta colectiva del arte de contar historias.