37ª Festa da Istoria de Ribadavia

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Detalles del evento
Ribadavia acoge del 28 al 30 de agosto la trigésima séptima edición de la Festa da Istoria, la mayor recreación medieval de Galicia y un referente cultural declarado de Interés Turístico Nacional. La villa ourensana retrocede siglos atrás en una inmersión completa donde el casco histórico se transforma con un gran mercado artesanal, campamento medieval y el uso del maravedí como moneda oficial.
Durante tres días, el programa combina la historia y la tradición con desfiles, música folk, teatro y justas medievales. Entre los actos más destacados figuran la lectura del bando a caballo, el Gran Desfile da Istoria, la tradicional partida de ajedrez viviente, la recreación de la Voda Xudía, la Carreira de Pipotes y el esperado Torneo Medieval a caballo en la zona de A Veronza, además de las actuaciones musicales de Óscar Ibáñez & Tribo y A Roda.
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