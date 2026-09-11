58º Descenso Internacional do Sil - Memorial Julián Trincado
PIRAGÜISMO
Detalles del evento
O Barco de Valdeorras celebra este sábado 12 de septiembre una nueva edición del Descenso Internacional do Sil, una de las citas más tradicionales del piragüismo gallego. La jornada combinará la competición oficial con el Descenso Popular, dentro de la Festa das Piraguas.
La prueba internacional recorrerá los 7,5 kilómetros entre Sobradelo y el Malecón de O Barco, mientras que el Descenso Popular tendrá como meta el Cachón das Casas Baratas, donde se habilita una grada natural para seguir el espectáculo.
Horarios
- 16:30 horas: Salida del Descenso Popular del Sil desde Sobradelo.
- 17:30 horas: Salida del Tren Fluvial gratuito desde la estación de O Barco.
- 17:30 horas: Comienzo de la Festa das Piraguas en la grada natural del Cachón das Casas Baratas.
- 18:00 horas: Salida del 58º Descenso Internacional do Sil desde Sobradelo.
- 18:15 horas: El Tren Fluvial permanecerá en Sobradelo hasta esta hora para que el público pueda presenciar las salidas.
- Durante la prueba: El Tren Fluvial realizará paradas a lo largo del recorrido para seguir a las piraguas.
- Meta del Descenso Popular: Cachón das Casas Baratas.
- Meta del Descenso Internacional: Malecón de O Barco.
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