58º Descenso Internacional do Sil - Memorial Julián Trincado

O Barco de Valdeorras celebra este sábado 12 de septiembre una nueva edición del Descenso Internacional do Sil, una de las citas más tradicionales del piragüismo gallego. La jornada combinará la competición oficial con el Descenso Popular, dentro de la Festa das Piraguas.

La prueba internacional recorrerá los 7,5 kilómetros entre Sobradelo y el Malecón de O Barco, mientras que el Descenso Popular tendrá como meta el Cachón das Casas Baratas, donde se habilita una grada natural para seguir el espectáculo.

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