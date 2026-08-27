Abraham Cupeiro recupera los “sonidos olvidados” dentro del ciclo Terrasón

O BARCO

28 ago

Detalles del evento

O Barco de Valdeorras
28 ago
21:30
Presencial
Abraham Cupeiro.
Abraham Cupeiro recupera los “sonidos olvidados” dentro del ciclo Terrasón | La Región

El polifacético músico e instrumentista gallego Abraham Cupeiro llega a O Barco de Valdeorras dentro del marco del Ciclo Terrasón para presentar su espectáculo “Os sons esquecidos”, que más allá de un concierto, es un viaje místico y una exploración de las raíces sonoras de la humanidad. En este proyecto, Abraham Cupeiro actúa como un arqueólogo del sonido, rescatando e interpretando instrumentos musicales que se creían perdidos en el tiempo, algunos de ellos con miles de años de antigüedad. Entradas a la venta en ataquilla.com.

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