Abraham Cupeiro recupera los “sonidos olvidados” dentro del ciclo Terrasón

El polifacético músico e instrumentista gallego Abraham Cupeiro llega a O Barco de Valdeorras dentro del marco del Ciclo Terrasón para presentar su espectáculo “Os sons esquecidos”, que más allá de un concierto, es un viaje místico y una exploración de las raíces sonoras de la humanidad. En este proyecto, Abraham Cupeiro actúa como un arqueólogo del sonido, rescatando e interpretando instrumentos musicales que se creían perdidos en el tiempo, algunos de ellos con miles de años de antigüedad. Entradas a la venta en ataquilla.com.