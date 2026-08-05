Acrobacias y malabares para todos los públicos

ENTRADA LIBRE

05 ago

Detalles del evento

Plaza Roja, Lobios
5 ago
20:30
Presencial
Hórreos en la Eira da Cruz de Puxedo (Lobios).
Acrobacias y malabares para todos los públicos | La Región

La programación cultural del verano de Lobios recibe esta tarde toda la magia del circo con un espectáculo de acrobacias y malabares aéreos para todos los públicos.

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