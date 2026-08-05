Acrobacias y malabares para todos los públicos

CITA GASTRONÓMICA
XXXIII Festa da Ostra de Noalla
ENTRADA LIBRE
Detalles del evento
La programación cultural del verano de Lobios recibe esta tarde toda la magia del circo con un espectáculo de acrobacias y malabares aéreos para todos los públicos.
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