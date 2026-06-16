Actividades de verano +Deporte: Baile

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Detalles del evento
El viernes 19 de junio Monasterio de San Salvador tendrá lugar una sesión de baile de bachata con motivo del Festival Internacional de Baile Baila Conmigo. La actividad estará abierta a todas las edades y los participantes obtendrán un obsequio, una camiseta. La inscripción termina a las 12:00 horas del día dieciocho de junio.
Gratuita con pase del XVIII Festival Baila Conmigo de Celanova
Gratuita para suscriptores de La Región
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