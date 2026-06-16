Actividades de verano +Deporte: Baile

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Arrancas las actividades +Deporte La Región del verano. Con motivo del Festival Internacional de Baile Baila Conmigose celebra una sesión de baile de bachata en el Monasterio de San Salvador en Celanova

19 jun

Detalles del evento

Mosteiro San Salvador de Celanova
19 jun
19:00 horas
Presencial
Galería | +Deporte La Región lleva la salsa y bachata a Celanova
Actividades de verano +Deporte: Baile | La Región

El viernes 19 de junio Monasterio de San Salvador tendrá lugar una sesión de baile de bachata con motivo del Festival Internacional de Baile Baila Conmigo. La actividad estará abierta a todas las edades y los participantes obtendrán un obsequio, una camiseta. La inscripción termina a las 12:00 horas del día dieciocho de junio.

Gratuita con pase del XVIII Festival Baila Conmigo de Celanova

Gratuita para suscriptores de La Región

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