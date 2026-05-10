Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 10 de mayo?

Una foliada abre la semana de las Letras Galegas en Vilar de Barrio

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Una foliada abre la semana de las Letras Galegas en Vilar de Barrio

Hoy, domingo 10 de mayo

Vilar de Barrio / casa do concello

a las 17:00 horas / entrada libre

Arranca la semana de las Letras Galegas con una foliada que comenzará con la inauguración institucional del Recanto das Letras en la Casa do Concello. Este nuevo espacio servirá de preámbulo a una gran fiesta musical que reunirá sobre el escenario a las agrupaciones As Xunquereteiras y Os Chouteiros de Maceda, a las pandereteiras y cantareiras de Barrio-Arnuide y los integrantes de la Escuela de Música Tradicional de Sarreaus.

La programación continuará mañana, lunes, con la propuesta educativa “As letras da memoria”. El martes el debate se trasladará al ámbito europeo con el taller participativo “A voz do rural en Europa”, en la Sala Multiusos a las 18,00 horas. El miércoles, el Bar A Chaira acogerá a las 19,00 horas una presentación audiovisual sobre el Castillo de San Juan de Bara y, finalmente, el jueves, tendrá lugar la iniciativa “Aquí naceu A Limia”.

Concierto de música barroca en Vilamarín

Hoy, domingo 10 de mayo

Vilamarín / pazo de Vilamarín

a las 19:00 horas / 15 euros

El festival Pórtico do Paraíso se traslada al Pazo de Vilamarín con la actuación de la soprano valenciana Mariví Blasco y el intérprete de guitarra barroca Álex Pernas, que ofrecerán un concierto transportará al público a la esencia del repertorio renacentista y barroco. Mariví Blasco destaca por su trayectoria como soprano especializada en música antigua, mientras que Álex Pernas aportará la sonoridad de los instrumentos de cuerda pulsada como complemento para su voz.

Recorriendo los pasos de San Rosendo en A Merca

Hoy, domingo 10 de mayo

A Merca / Canastros

a las 9:00 horas / entrada libre

La Asociación de Amigos del Camino Xacobeo de San Rosendo organiza la segunda edición de “La gran peregrinación”, con un itinerario de 17 kilómetros que finalizará en la Catedral de San Martiño.

Yincana para reflexionar sobre las tareas domésticas

Hoy, domingo 10 de mayo

Allariz / Fogar dos maiores

a las 11:00 horas / con inscripción

“Orientaventura da Corresponsabilidade”, yincana para que las familias superen retos de forma conjunta por los puntos emblemáticos de Allariz, reflexionando sobre el reparto justo de tareas domésticas.

Los amantes de la equitación tienen una cita con la Festa Cabalar de Dacón

hoy, domingo 10 de mayo

Maside / Dacón

todo el día / 5 euros

La Festa Cabalar Vila de Dacón comenzará a las 10,30 horas con la ruta por los pueblos de la bisbarra, que tiene un precio de 5 euros. A las 12,30 horas, carreras de andadura chapeada y de andadura serrada. A las 14,00 horas, comida popular con un precio de 25 euros. Por la tarde, continuarán las carreras y, a las 19,30 horas, será la entrega de premios. Habrá un sorteo de un potro.