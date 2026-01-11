Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 11 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

El “locus amoenus” de Baldomero Moreiras se despide del Valcárcel

Último día de la exposición “Como válvula de escape”, de Baldomero Moreiras. Una muestra inspirada en el «locus amoenus», ese lugar natural idílico, seguro y agradable. La exposición gira en torno a un políptico de casi 40 metros que recorre las distintas gamas cromáticas, estructurada alrededor de un friso de aproximadamente 40 metros, compuesto por 32 tablas de madera ensambladas en trípticos, que recorren la práctica totalidad del muro principal de la sala.

En él se integran numerosas referencias literarias y mitológicas de la Antigüedad Clásica y del Siglo de Oro español. Incluye también algunos guiños a la identidad ourensana, con la aparición de la torre de Vilanova dos Infantes o la transformación de las uvas en castañas y magostos. Hoy podrá visitarse en horario de mañana, de 11,00 a 14,00 horas.

Dónde: CC Marcos Valcárcel

Cuándo: último día

EXPOSICIÓN

Ourense / “Segundo acto de fe”

Ana de Lara aborda su obra desde un lenguaje pictórico con su exposición “Segundo acto de fe” que sigue más un canon que la realidad, buscando trasladar al espectador a un mundo extraño, cuestionando la brecha entre lo natural y lo artificial y siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poético.

Dónde: Galería Marisa Marimón

Cuándo: hasta el 28 de febrero

CINE

O Barco / Doble pase

Proyección de las películas “Five nights at Freddy’s 2”, película de terror que continúa la historia de un asesino en serie años después de la primera parte, y “Siempre es invierno”, una historia de amor tras una ruptura en la que Miguel tiene que rehacer su vida en Bélgica.

Dónde: Teatro Lauro Olmo

Cuándo: a las 17:00 horas y a las 19:30 horas

CINE

Verín / Doble pase

Tarde de cine con la proyección de “Wolf, pequeño gran lobo”, película de animación para todos los públicos que cuenta la historia del hombre lobo Freddy Lupin, y “Rondallas”, en la que dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, los habitantes del pueblo deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás.

Dónde: Auditorio municipal

Cuándo: a las 17:00 y a las 19:30 horas

CINE

A Rúa / Doble pase

Doble proyección de “Extinción”, una historia de superación en un mundo sumido en el caos y “Rondallas”, protagonizada por Javier Gutiérrez y María Vázquez sobre la creación de un grupo en un pueblo en luto.

Dónde: Cine Avenida

Cuándo: a las 17:00 y a las 19:30 horas

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas y viernes de 17:00 a 22:00 horas. Sábados, de 11:00 a 22:00 horas y domingos y festivos, de 11:00 a 21:00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.

Dónde: CC Ponte Vella

Cuándo: todo el día

EXPOSICIÓN

Ourense / “Picasso protagonista”

Muestra que explora la influencia de Picasso en la creación contemporánea a través del cómic. Más de 170 piezas de 40 autores gallegos y españoles muestran cómo inspiró diseños, viñetas y propuestas innovadoras. Creatividad, humor y reflexión con David Rubín, Cynthia Alonso, Paco Roca o María Herreros.