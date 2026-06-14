PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 14 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El colegio Julio Gurriarán de O Barco de Valdeorras acoge la primera edición del AlcerFest, un evento lúdico y solidario organizado por Alcer Ourense con el apoyo del Concello. La jornada contará con actividades para todos los públicos, hinchables, pintacaras, tiro con arco y circuito de coches eléctricos, además de música en directo con varios grupos. También habrá sorteos y una comida popular, con el objetivo de crear un espacio de convivencia y visibilizar la realidad de las personas con enfermedades renales.
Castrelo de Miño acoge una nueva edición de la Andaina da Guía, una ruta de senderismo solidaria con un recorrido de 10 kilómetros y dificultad moderada. La salida tendrá lugar desde el Campo da Festa de Barral y los participantes podrán disfrutar de una jornada deportiva y de convivencia, con avituallamiento, sorteos y actividades para cerrar el evento.
La Asociación Ourensá de Folclore Tradicional (AOFT) celebra su tradicional concierto de fin de curso. El alumnado mostrará el trabajo realizado durante todo el año con actuaciones de música y baile tradicional. Será una jornada abierta al público para disfrutar de la cultura gallega.
La Banda de Música A Lira de Ribadavia ofrece un recital dentro de su tradicional concierto de primavera. El programa incluye temas populares y de autor, además de actividades culturales del festival RibeiroCreques, con propuestas para todos los públicos.
La séptima edición de la Andaina solidaria de Cruz Roja propone un recorrido de 10 kilómetros. La inscripción incluye un boleto para el sorteo del Oro, avituallamiento y sorteos.
La prueba de obstáculos se celebra en el entorno del Parque A Preguiza y el castillo de Monterrei, con diferentes categorías y recorridos adaptados a los participantes.
El Festival Platta llega a su última jornada con la presentación del trabajo de los talleres de lecturas dramatizadas y varias representaciones teatrales. La clausura contará con la participación de grupos invitados.
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