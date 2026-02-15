PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 15 de febrero?
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
Viana do Bolo amanece en uno de los días grandes de su calendario anual. El Domingo Gordo arranca a las 11,30 horas con el desfile de Fulións, Boteiros y Carrozas, una exhibición de ritmo y color donde los icónicos saltos de los Boteiros se encargarán de guiar esta jornada festiva. La actividad central será la Festa da Androlla, que alcanza su 54 edición, a partir de las 15,00 horas, un evento de larga tradición que ensalza el producto estrella de la zona. Los asistentes podrán disfrutar de un menú centrado en las elaboraciones con carne de cerdo. Ya por la tarde, volverá el sonido de los bombos con una nueva salida de los fulións a las 19,00 horas. Como broche final, el grupo América de Vigo ofrecerá una actuación musical a partir de las 20,30 horas, cerrando la jornada con música hasta la madrugada.
Verín / Desfile
Día grande en la localidad con el Gran Desfile de Carrozas, Comparsas y Máscaras, acompañados por cientos de Cigarróns. Durante la mañana habrá charangas animando las calles. La fiesta continuará a las 17,00 horas con música y, desde las 19,00 horas, con los conciertos de la orquesta Triunfo y La Banda de Ayer.
Bande / Cocido Troteiro
Los Troteiros recorrerán las calles acompañados por la Charanga de Bande. A las 14,00 horas tendrá lugar la degustación del Cocido Troteiro, con un precio de 22 euros por menú. Por la tarde, desde las 17,00 horas, se celebrará el Desfile de Comparsas y Carrozas y, a las 19,00 horas, comenzará la dulzada troteira.
Laza / Domingo de estrea
Primera aparición de los Peliqueiros para saludar a los vecinos a la salida de la misa. A continuación, se repartirá en la praza da Picota la tradicional bica do Peliqueiro. Por la tarde habrá música y Desfile de Carrozas, seguido de la actuación de la orquesta Solara. Por la noche, la discomóvil La Gramola animará la verbena.
A Rúa / Doble pase
Proyección de las películas “La leyenda de Ochi”, sobre una tímida campesina criada con el miedo a una especie animal esquiva llamada ochi, e “Ídolos”, centrada en Edu, un piloto de Moto2 con gran talento pero actitud temeraria que lo sitúa al borde del abismo.
Ourense / Gran desfile
Tras la animación musical de la mañana, las calles del centro acogerán el Gran Desfile de Comparsas y Carrozas, que partirá de la calle Curros Enríquez y recorrerá Juan XXIII y Progreso. Al finalizar habrá concierto de la Orquesta Kubo y, tras la entrega de premios, actuará King África.
O Barco / Doble pase
Proyección del clásico “Los Goonies”, que narra las aventuras de Mikey y su grupo de amigos. Le seguirá “Anaconda”, sobre dos amigos de la infancia que sueñan con rodar un remake de su película favorita.
