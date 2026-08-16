Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 16 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Strad, “el violinista rebelde”, lleva su espectáculo “Ye-yé” hasta A Rúa

A Rúa / Centro Cultural Avenida

A las 23:00 horas / Entrada libre

El reconocido violinista Jorge Guillén, conocido como Strad, presenta su nuevo espectáculo “Ye-yé: Strad, el violinista rebelde”. Con una trayectoria marcada por su capacidad para romper moldes, el artista ofrece una propuesta divertida y enérgica de 90 minutos de duración, en la que rinde homenaje a los grandes éxitos del pop y el rock de las décadas de los 70, 80 y 90, adaptados a su estilo único y personal.

Música acompañada de comida y vinos del Ribeiro al son de los Colleiteiros

Bade / Arco da Vella

A las 20:00 horas / 16 euros

El grupo Os Tarrañolos estará presente en la segunda edición del Colleiteiros Son Festival, una cita en la que música, gastronomía y vino se darán la mano. La programación incluye una copa de cristal y la oportunidad de disfrutar de vino y un aperitivo, además de productos de proximidad, empanadas, chorizo, quesos y aperitivos variados. Los asistentes también podrán degustar vinos de elaboración propia y disfrutar de la actuación musical.

Cualedro recupera su carrera popular con Julia Vaquero como atleta invitada

Cualedro

A las 10:00 horas

Cualedro recupera su carrera popular tras 23 años sin celebrarse. La prueba deportiva contará con una invitada de lujo y referente del atletismo español, Julia Vaquero, que ostentó el récord de España de 5.000 metros desde 1996 hasta 2004. La deportista, ya retirada, se desplazará hasta Cualedro para participar en un recorrido de más de 10 kilómetros por las localidades de Lucildebre, O Cabreiro, Novás, Mosteiro y regresará a Cualedro a través de la carretera de Baltar.

Rock, humor y nostalgia con Los Lunes al Sol

Melón / Quins

A las 23:00 horas / Entrada libre

El trío eléctrico Los Lunes al Sol actuará en las fiestas de Santa María y San Roque con un repertorio formado por grandes canciones del pop y el rock nacional e internacional de las últimas décadas. La actuación combinará música, humor y nostalgia en un concierto pensado para todos los públicos.

Una noche de terror y diversión entre fantasmas

Chaioso

A las 23:00 horas / 8 euros

La localidad se convertirá en la morada de hombres lobo, fantasmas, vampiros y todo tipo de monstruos con la celebración de Pobo Fantasma. Numerosos personajes recorrerán la localidad para recrear una noche de terror y diversión en la que no faltarán los sustos y las escenas sorprendentes.

Ciclo de bailes de verano en el parque municipal

O Carballiño / Bailes

A las 19:00 horas

El parque municipal de O Carballiño acoge una nueva cita del ciclo de bailes de verano, una propuesta que se celebra durante toda la temporada estival. La actividad está pensada para disfrutar del baile en compañía y está abierta a todas las edades, aunque será necesario contar con pareja para participar.

Amplio programa de actividades en la Feira de Artesanía de Cortegada

Cortegada / Artesanía

Durante todo el día

La gran Feria de Artesanía continúa con un amplio programa festivo que incluye una tarde de conciertos, música, actuaciones y actividades para todos los públicos. La jornada contará además con atracciones hinchables, pasacalles y degustación de vino, completando una propuesta que combina artesanía, ocio, gastronomía y música.