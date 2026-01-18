Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo, 18 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

El cross de Boborás cumple 25 años promocionando el deporte

Boborás celebra una de sus citas más destacadas con la XXV edición del Cross Popular, una edición especial que marca con la que celebran el 25 aniversario. La jornada arrancará oficialmente a las 10,00 horas, aunque será a las 11,10 horas cuando se dará la salida a la prueba absoluta, en la que participarán las categorías sub-23, seniors I y II, y veteranos I y II, recorriendo una distancia máxima de 7,4 kilómetros. Tanto la línea de salida como la meta estarán ubicadas en las instalaciones del CEIP Nosa Señora de Xuvencos, que servirá de centro logístico para corredores y acompañantes. Fiel a su espíritu de promoción del deporte base, la organización ha diseñado un programa que abarca desde los más jóvenes hasta los corredores experimentados con categorías de todas las edades.

DÓNDE: BOBORÁS

CUÁNDO: DESDE LAS 10,00 HORAS

CINE

A Rúa / Doble pase

Proyección de las películas “200% Wolf, pequeño gran lobo”, con la historia Freddy Lupin, el caniche rosa más valiente del cine que regresa con una nueva misión; y la aclamada “Los domingos”, sobre Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años que debe elegir qué carrera estudiar pero se siente cada vez más cerca de Dios.

DÓNDE: CINE AVENIDA

CUÁNDO: A LAS 17,00 Y A LAS 19,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Segundo acto de fe”

Ana de Lara aborda su obra desde un lenguaje pictórico con su exposición “Segundo acto de fe” que sigue más un canon que la realidad, buscando trasladar al espectador a un mundo extraño, cuestionando la brecha entre lo natural y lo artificial y siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poético.

DÓNDE: MARISA MARIMÓN

CUÁNDO: HASTA EL 28 DE FEBRERO

CINE

Verín / Triple pase

Proyección de “Super Charlie”, el hermano pequeño de Wille, que ha nacido con superpoderes. Al finalizar habrá un doble pase de “Vida privada”, a las 19,30 y a las 22,00 horas, sobre la investigación de la psiquiatra Lilian Steiner sobre la muerte de uno de sus pacientes, que cree que ha sido asesinado.

DÓNDE: AUDITORIO

CUÁNDO: DESDE LAS 17,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Picasso protagonista”

Muestra que explora la influencia de Picasso en la creación contemporánea a través del cómic. Más de 170 piezas de 40 autores gallegos y españoles muestran cómo inspiró diseños, viñetas y propuestas innovadoras. Creatividad, humor y reflexión con David Rubín, Paco Roca o María Herreros.

DÓNDE: SALA AFUNDACION

CUÁNDO: HASTA EL 18 DE ENERO

DEPORTES

Trasmiras / “Ruta do cocido”

El evento llega a su décima tercera edición con dos recorridos, el corto que contará con 40 kilómetros y el largo de 47 kilómetros. Ambos transcurrirán por los concellos de Trasmirás, Cualedro y Sarreaus. Antes de la salida habrá chocolate con bica y al término de la ruta, como es tradición, habrá cocido.

DÓNDE: TRASMIRAS

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

BALLET

Ourense / “El cascanueces”

La gira del Ballet de Kiev de 2022 por España quedó marcada por la guerra que sufre su país. Las bailarinas y bailarines del Ballet de Kiev, ofrecen de nuevo la tradición de disfrutar de su versión de El Cascanueces . En una versión colorida y muy emotiva que nos transporta a los sentimientos de la magia y el espíritu de la Navidad.