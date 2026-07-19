PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 19 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
La 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia ofrece una intensa jornada que combina literatura y artes escénicas. La programación comienza a las 12:00 horas en la Biblioteca Pública con la presentación del libro O miradoiro y continúa a las 13:00 horas en el Museo Etnolóxico con una charla sobre la publicación teatral gallega. A las 20:00 horas, el Club Artístico acoge el espectáculo El discurso, mientras que a las 21:00 horas el auditorio Manuel María de la Casa da Cultura recibe Berenguela na gaiola. La jornada concluye a las 23:00 horas en el auditorio del Castillo con la representación de Hospital de Campo.
Nueva sesión de los tradicionales "Bailes de verán", una propuesta que se celebra todos los domingos de julio y agosto para que vecinos de todas las edades disfruten de la música, el baile y la compañía. La actividad, con más de dos décadas de historia, es gratuita y abierta a todo el público.
Las fiestas de Santa Mariña continúan con una programación para todos los públicos. La jornada comienza al mediodía con el Campeonato de Fútbol y la sesión vermú. Por la tarde habrá espectáculo "Pomper", la tradicional Fiesta de las Pompas Gigantes y, como plato fuerte de la noche, el concierto de Kiko Rivera, previsto para las 19:00 horas.
La comunidad colombiana de Ourense celebra el fin de semana la Fiesta de la Independencia de Colombia con una programación repleta de actividades culturales. La cita incluye bailes tradicionales, actuaciones musicales en directo, gastronomía típica, juegos y propuestas para toda la familia, con el objetivo de acercar las tradiciones y la cultura colombiana a toda la ciudadanía.
Distintos puntos de la ciudad instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir la final del Mundial de fútbol. Además de Ourense, la iniciativa se extenderá a otros municipios de la provincia, permitiendo disfrutar del encuentro en un ambiente festivo y al aire libre.
La Asociación Fotográfica O Potiños mantiene abierto el concurso fotográfico "Tema libre", dirigido a todas las personas mayores de 14 años. Los participantes podrán presentar sus imágenes hasta el próximo 10 de agosto a través de la página web de la asociación.
El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge la muestra "Chronicon Auriensis, una viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media", de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera. La exposición propone un recorrido por la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta la Edad Media.
La exposición "A diferenza repetida", del pintor Xurxo López, invita al visitante a reflexionar sobre el consumismo y el uso innecesario de objetos mediante un lenguaje artístico basado en la repetición visual como recurso para sorprender al espectador.
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