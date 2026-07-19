Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 19 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Jornada de reflexión literaria y vanguardia escénica en la MIT

Domingo 19 de julio

Ribadavia / Varios espacios

Todo el día

La 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia ofrece una intensa jornada que combina literatura y artes escénicas. La programación comienza a las 12:00 horas en la Biblioteca Pública con la presentación del libro O miradoiro y continúa a las 13:00 horas en el Museo Etnolóxico con una charla sobre la publicación teatral gallega. A las 20:00 horas, el Club Artístico acoge el espectáculo El discurso, mientras que a las 21:00 horas el auditorio Manuel María de la Casa da Cultura recibe Berenguela na gaiola. La jornada concluye a las 23:00 horas en el auditorio del Castillo con la representación de Hospital de Campo.

Bailes dominicales para animar las tardes de verano en O Carballiño

Domingo 19 de julio

O Carballiño / Parque Municipal

A las 19:00 horas / Entrada libre

Nueva sesión de los tradicionales "Bailes de verán", una propuesta que se celebra todos los domingos de julio y agosto para que vecinos de todas las edades disfruten de la música, el baile y la compañía. La actividad, con más de dos décadas de historia, es gratuita y abierta a todo el público.

Kiko Rivera protagoniza la jornada festiva en Xinzo

Domingo 19 de julio

Xinzo de Limia / Calles de la villa

Todo el día

Kiko Rivera.

Las fiestas de Santa Mariña continúan con una programación para todos los públicos. La jornada comienza al mediodía con el Campeonato de Fútbol y la sesión vermú. Por la tarde habrá espectáculo "Pomper", la tradicional Fiesta de las Pompas Gigantes y, como plato fuerte de la noche, el concierto de Kiko Rivera, previsto para las 19:00 horas.

La comunidad colombiana comparte su cultura con la ciudad

Domingo 19 de julio

Ourense / Jardines Bispo Cesáreo

Desde las 12:00 horas

La comunidad colombiana de Ourense celebra el fin de semana la Fiesta de la Independencia de Colombia con una programación repleta de actividades culturales. La cita incluye bailes tradicionales, actuaciones musicales en directo, gastronomía típica, juegos y propuestas para toda la familia, con el objetivo de acercar las tradiciones y la cultura colombiana a toda la ciudadanía.

La final del Mundial se vive en pantalla grande

Domingo 19 de julio

Ourense / Varios espacios

A las 21:00 horas

Distintos puntos de la ciudad instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir la final del Mundial de fútbol. Además de Ourense, la iniciativa se extenderá a otros municipios de la provincia, permitiendo disfrutar del encuentro en un ambiente festivo y al aire libre.

Concurso fotográfico "Tema libre"

Hasta el 10 de agosto

Online

Participación abierta

La Asociación Fotográfica O Potiños mantiene abierto el concurso fotográfico "Tema libre", dirigido a todas las personas mayores de 14 años. Los participantes podrán presentar sus imágenes hasta el próximo 10 de agosto a través de la página web de la asociación.

"Chronicon Auriensis", un viaje por la historia de Ourense

Hasta el 30 de agosto

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

Exposición

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge la muestra "Chronicon Auriensis, una viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media", de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera. La exposición propone un recorrido por la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta la Edad Media.

Xurxo López reflexiona sobre el consumismo en "A diferenza repetida"

Hasta el 12 de agosto

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

Exposición

La exposición "A diferenza repetida", del pintor Xurxo López, invita al visitante a reflexionar sobre el consumismo y el uso innecesario de objetos mediante un lenguaje artístico basado en la repetición visual como recurso para sorprender al espectador.