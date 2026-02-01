Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo, 1 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Las olas vuelan en Xinzo en la segunda cita del ciclo del Entroido

Continúa en Xinzo de Limia el Entroido más largo de España y uno de los más extensos de Europa con la segunda cita del ciclo, el Domingo Oleiro, que comenzará a las 12,30 horas con la salida del Carro das Olas para llegar a la Praza Maior a las 13,00 horas y dar comieno al Oleiro Infantil. Durante toda la jornada habrá animación por la villa a cargo de grupos como A Requinta da Laxeira, Lirolaio o Aimil Folk, entre otros.

Ya por la tarde, a las 16,00 horas, el Carro das Olas repetirá su recorrido desde el Museo Galego do Entroido hasta la Praza Maior acompañado por A Requinta da Laxeira y el Coro Aimil para, media hora más tarde, comenzar el acto central de la jornada tanto en la plaza como en las calles del Casco Vello. La animación musical continuará durante toda la tarde.

DÓNDE: CALLES DE XINZO

CUÁNDO: TODO EL DÍA

COMERCIO

Ourense / Feria de Antigüedades

Como cada primer domingo de mes, la Plaza Mayor y la calle Doctor Marañón acogen el tradicional mercado de antigüedades, en el que decenas de expositores muestran todo tipo de productos con historia.

DÓNDE: CENTRO DE LA CIUDAD

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

GASTRONOMÍA

A Pobra de Trives / Festa do chourizo

La parroquia de Vilanova continúa su celebración con una jornada que comenzará a las 10,00 horas con la alborada de la charanga Nova Trives. A las 13,00 horas tendrá lugar la misa en honor a San Blas, seguida de procesión y sesión vermú. Durante todo el día habrá degustación de chorizos, producto emblemático de la zona.

DÓNDE: A POBRA DE TRIVES

CUÁNDO: TODO EL DÍA

ENTROIDO

Barbadás / Obradoiro de mecos

Taller infantil de elaboración de mecos, pospuesto la semana pasada debido al pronóstico meteorológico. La actividad es gratuita y está dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años. Es necesario reservar plaza llamando al 988 360 413 o escribiendo a museodagaita@barbadas.gal.

DÓNDE: MUSEO DA GAITA

CUÁNDO: A LAS 11,00 HORAS

RELIGIÓN

Baños de Molgas / Paúles

Clausura de los 400 años de la Fundación de la Congregación de la Misión en el santuario de Nuestra Señora de Os Milagros, celebrados desde el pasado 25 de enero bajo el lema “Buena Noticia y Caridad”. Este cierre supone un impulso renovado para seguir viviendo y anunciando el carisma vicenciano.

DÓNDE: SANTUARIO DE OS MILAGROS

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

ENTROIDO

Maceda / Obradoiro de compadres

Continúa la programación del Entroido en la sede de los Felos con un obradoiro de compadres y comadres, con el que los participantes podrán prepararse para las citas destacadas del ciclo festivo. Al término habrá chocolatada para los asistentes.

DÓNDE: PRAZA DAS TOLDAS

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

ENTROIDO

Ourense / O Meco

Arranca el Entroido da Pita con la recepción del Meco por parte de las autoridades del barrio. A partir de las 17,00 horas, la plaza acogerá el tradicional farelo, con la harina como gran protagonista de la tarde, que contará con animación musical de la charanga Sorcha.