Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 1 de marzo?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Música, religión y gastronomía para celebrar a San Rosendo en Celanova

Celanova celebra a su patrón y fundador con una intensa jornada que comenzará a las 10,00 horas con la Xuntanza de Coches Clásicos y Motos Chopper en la Praza Maior. A las 10,30 horas, la Banda Municipal de Celanova hará su tradicional pasacalles, anunciando los festejos. Ya a mediodía tendrá lugar la misa solemne en la iglesia de San Salvador, seguida de la procesión en honor a San Rosendo. Al finalizar habrá un concierto de la Banda Municipal en el Claustro Barroco a las 13,00 horas. Uno de los actos centrales será la comida popular, a las 14,00 horas en el refectorio del monasterio con un menú de sopa da pedra, bacalao con patatas, huevos cocidos y leche frita de postre. La comida estará amenizada por el grupo Os Ronquiños, garantizando un ambiente festivo que se prolongará durante toda la tarde.

DÓNDE: CELANOVA

CUÁNDO: TODO EL DÍA

DEPORTES

Ourense / Torneo de ajedrez

“O xogo da mente en Ponte Vella”, Torneo de Xadrez Escolas Carnaval Académica As Burgas 2026. El evento, que tendrá lugar en la segunda planta del complejo, reunirá a jóvenes talentos en una competición diseñada para ser dinámica y accesible, siguiendo un formato de 5 rondas rápidas de 10 minutos.

DÓNDE: CC PONTE VELLA

CUÁNDO: A LAS 11,00 HORAS

CINE

Verín / Triple pase

“Goat, como cabras”, animación familiar protagonizada por Will, una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida. A continuación, doble pase de “Aída y vuelta”, que aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción como fuera con los propios actores.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 17,00, 19,30 Y 22,00 HORAS

HOMENAJE

Maceda / Día de Rosalía

Celebración que une cultura y gastronomía, con la degustación del tradicional “Caldo de Gloria”, elaborado siguiendo la recata de la autora. Con este acto se pretende compartir una receta con historia, homenajeando a la escritora y reivindicar la importancia de su aportación a la cultura gallega.

DÓNDE: PRAZA DAS TOLDAS

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

CINE

O Barco / Doble pase

Película familiar con “Arco”, una propuesta de animación futurista en la que Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. Le sigue “Maspalomas”, en la que, tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas pero un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián.

DÓNDE: TEATRO LAURO OLMO

CUÁNDO: A LAS 17,00 Y 19,30 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Ara Malikian

Gira “Intruso”, un viaje muy personal en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para por fin abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar a través del arte y la música. Su experiencia como ciudadano del mundo se refleja en su relación con la música, en la que cada nota resuena con la nostalgia.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Arsenal de la quimera”

El pintor ourensano José Lino Monjardín Fernández presenta una muestra panorámica donde explora la convergencia entre mar, historia y sociedad con protagonismo del mar y las ciudades costeras gallegas, reflejando la identidad marítima y funcionando como un antídoto frente a la rutina.