Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 1 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Riós celebra los sabores del otoño ensalzando castañas y "cogomelos"

Hoy, domingo 1 de noviembre

Riós / Calles

Desde las 10:30 horas

Festa da Castaña e do Cogomelo, un evento declarado de Interés Turístico de Galicia que rinde homenaje a dos de los productos estrella de la temporada otoñal. La jornada arrancará a las 10,30 horas con la apertura oficial de los puestos del recinto ferial y la inauguración de una exposición de Anabel Dacosta Vázquez. A las 12,00 horas, recepción de autoridades amenizada por la Banda de Gaitas local. Media hora más tarde, entrega de la Castaña de Ouro al Grupo Cuevas y a la chef Begoña Vázquez. El apartado gastronómico dará comienzo a las 13,00 horas con la degustación de castañas asadas y pulpeiras. Como colofón a la festividad, a las 14,30 horas se servirá la tradicional comida popular en el CEIP das Vendas da Barreira, animada por la charanga Támega. Las entradas para esta comida, con reserva previa, tienen un coste de 24 euros.

La ciudad recuerda a sus difuntos con misas del obispo en los cementerios

Hoy, domingo 1 de noviembre

Ourense / Varios lugares

Varios horarios

Con motivo de la conmemoración de Todos los Santos, el obispo, Leonardo Lemos, visitará los cementerios de la ciudad para presidir los actos litúrgicos programados durante el fin de semana. Las visitas comenzarán en el cementerio de Santa Mariña, con misa a las 13,00 horas tanto hoy como mañana. La jornada del domingo se completará con dos misas a cargo del prelado; la primera tendrá lugar a las 16,00 horas en el cementerio de As Caldas, y la segunda se llevará a cabo a las 17,30 horas en el cementerio de San Francisco.

Sorteos y música en una nueva jornada de los "Domingos vivos" de Ribadavia

Hoy, domingo 1 de noviembre

Ribadavia / Rúas da Vila

Por la mañana

Nueva jornada de la campaña "Domingos vivos" en la que, como es habitual dentro de la iniciativa, habrá sorteos de la campaña "Rasca e gaña" a las 11,30 horas en la Praza de San Xoán, a esa hora serán actuaciones, que de esta volta, serán de Aixa Romay de 12,00 horas a 13,00 horas en la Praza de San Xoán e de Mariano de Castro de 13,15 horas a 14,00 horas na rúa Salgado Moscoso.

La lucha social contra la expropiación se sube al escenario en O Carballiño

Hoy, domingo 1 de noviembre

O Carballiño / Auditorio

A las 20:00 horas

Entrada libre

Representación de la obra "Encróbas" de la asociación cultural y teatral Catro Gatos de Bergondo. Se trata de una pieza documental y de creación colectiva que revive un episodio clave de la lucha social gallega, como fue la resistencia en el valle de As Encrobas durante los años 70 frente a la expropiación.

Las exposiciones organizadas por el OUFF se despiden

Hoy, domingo 1 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Por la mañana

Entrada libre

Último día para visitar las exposiciones del OUFF "Terra do anel, unha viaxe entre reinos", que conmemora el 25 aniversario de la saga cinematográfica de "El Señor de los Anillos" con objetos de coleccionista relacionados con las populares películas, y "Ecosistema dunha rodaxe", que reúne fotografías de diferentes producciones audiovisuales tomadas por Esteban Deláiglesia y comisariada por Monse Cea. Ambas pueden visitarse hoy en horario de 11,00 a 14,00 horas.

HOY EN OURENSE

Lobios / Infantil

Fiesta de Samaín con "Scary Magic", del mago Roberto Lolo, con miedo, risas y sustos divertidos.

Dónde: Edificio Multiusos

Cuándo: A las 18,30 horas

Ourense / Mercado

Feria de antigüedades del primer domingo de noviembre en la Plaza Mayor y en la calle Doctor Marañón.

Dónde: Centro de la ciudad

Cuándo: A las 9,00 horas

Chaves / Mercado

Feira dos Santos con Arruada, Concertinas do Monumento y desfile de la Banda de Gaitas de Verín. Además, exposiciones y ferias permanentes.