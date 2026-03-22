Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 22 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Tradicional Queima das Madamitas na honra de San Lázaro en Ourense

Ourense celebra a tradicional festividade de San Lázaro cunha alborada que comezará ás 11,45 horas. O pasarrúas, con gaiteiros e cabezudos, percorrerá as rúas do Paseo, Santo Domingo e o Parque de San Lázaro. A xornada culminará coa tradicional Queima das Madamitas, á que cada ano asisten centos de veciños, prevista para as 13,00 horas fronte á Subdelegación do Goberno.

Previamente, ás 11,00 horas, terá lugar a misa na honra de San Lázaro na igrexa parroquial de Santo Domingo, con procesión polas rúas do centro da cidade chegando ata a igrexa dos Franciscanos. Ademais, durante a fin de semana instalaranse arredor do Parque de San Lázaro os tradicionais postos de rosquillas, lambetadas, abelás e outros produtos típicos destas festas.

Onde: rúas de ourense

Cando: toda a mañá

DEPORTES

Paderne de Allariz / Trail

Séptima edición del Trail de Paderne, que contará con dos pruebas, una primera de 25 kilómetros que dará inicio a las 9,15 horas y otra más ligera de 14 kilómetros que comenzará a las 10,00 horas. La salida y meta estarán situadas en el Polideportivo y el recorrido será por los montes del municipio.

Dónde: polideportivo

Cuándo: desde las 9,15 horas

DEPORTES

Ourense / Trote Social

El Embalse de Cachamuiña sirve como escenario para una nueva edición de este evento que cuenta con un recorrido de 8 kilómetros, distancia equivalente a dar dos vueltas al embalse. Después de la carrera se dará un vermouth a los participantes para fomentar la convivencia entre los participantes.

Dónde: embalse de cachamuíña

Cuándo: a las 11,00 horas

ENTROIDO

Vilariño de Conso / ViBo Mask

El ViBo Mask se traslada a Vilariño, donde tendrá lugar el mercado de artesanía y la presentación de la “Guía ilustrada do Entroido galego”. A partir de las 11,30 horas, los grupos participantes del Festival Internacional recorrerán las calles del concello desde la Plaza Mayor hasta el entorno del río Cenza.

Dónde: calles de la villa

Cuándo: a las 11,30 horas

CONCIERTO

Ourense / Gratia Plena

El Festival Gratia Plena celebra la segunda sesión de su tercera edición poniendo en valor el talento femenino que en esta ocasión contará con la actuación de la artista catalana Anna Amigó, presentando un trabajo único, “Sang de Dona”, su primer álbum en solitario. Entradas a la venta en Eventbrite.

Dónde: capilla del santo ángel

Cuándo: a las 12,00 horas

RELIGIÓN

O Carballiño / Semana Santa

Inauguración oficial de la programación de Semana Santa con la celebración de la santa misa seguida del pregón de este año, que estará a cargo del presentador Xosé Ramón Gayoso y contará con la actuación de la Coral de Ruada. El programa continuará el martes con un ciclo de conferencias.

Dónde: templo de a veracruz

Cuándo: a las 12,30 horas

FERIA

Verín / San Lázaro

Último día de la Feira do Lázaro con la apertura de la Feira de Artesanía y Alimentación a las 11,00 horas. A las 11.40 horas tendrá lugar la procesión de San Lázaro desde la capilla de San Lázaro a la iglesia y posterior misa. A partir de las 11.45 horas, actuación del alumnado del Conservatorio en el Pabellón. Por la tarde habrá animación musical.