PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 25 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Despois de dous meses e medio percorrendo Valdeorras, o ciclo VNove chega á súa novena e última estación. O itinerario cultural pecha a súa primeira edición en Rubiá, no Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, cunha ruta dedicada á paisaxe e ao patrimonio apícola da serra da man de O Marquesado, apicultores desde 1896. A ruta comeza ás 11,00 horas no Centro de Visitantes do Parque Natural, en Biobra, cunha explicación do parque duns 45 minutos, un dos espazos naturais máis singulares de Galicia, con aciñeiras, soutos e unha biodiversidade excepcional. Desde alí, o grupo trasladarase a Oulego, onde Antonia presentará a súa alvariza, unha destas construcións tradicionais de pedra que historicamente protexían as colmeas, nunha explicación de arredor de media hora. A visita remata en O Porto con cata de mel.
“Mofa y Befa: el arte de la guerra”, de Producciones Teatrales Excéntricas, es una comedia en gallego que parte del mítico tratado militar de Sun Zi para construir una sátira feroz, lúcida y retranqueira sobre el mundo contemporáneo. El dúo cómico se sumerge en un tiempo atravesado por el belicismo, la astucia, el poder y los conflictos humanos más absurdos. Por el escenario desfila una galería disparatada de personajes de todos los tiempos y clases sociales atrapadas en pequeñas y grandes guerras cotidianas. Entradas en ataquilla.com.
Representación de la obra “(H)umanidade” de la compañía Teatro das Aras de Cangas, una crítica social de la situación sanitaria actual. La obra propone, a través del humor, profundas reflexiones sobre la absurda y tragicómica humanidad de la sociedad. El texto, de Rosa E. Gantes, con aportaciones textuales del elenco, está dirigido a un público adulto y adolescente.
Último día de Estudios Abertos Ourense convidando a entrar en once espazos de creación da cidade. O horario será de 11,00 a 14,00 horas. Participan Andén 1, O Cabalo Fosforito, Leandro Sánchez, Xosé Poldras (na imaxe), Pita na Uralita, Ramón Conde, Frenética Lab, Expoplanetarium, Dodo Dadá, Natasha Lelenco e O Covil.
O espazo cultural A Arca da Noe organiza unha nova edición do seu mercado de artesanía e produto local na rúa do Forno e nas vías circundantes, onde se instalarán preto de 50 postos dedicados á venda de artigos de elaboración propia e produtos de proximidade. A xornada comercial complementarase cunha ampla programación cultural que se prolongará ata a tardiña con documentais, música en directo, presentacións literarias, coloquios e un espectáculo poético e musical.
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