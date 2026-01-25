Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo, 25 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

El Domingo Fareleiro abre el Entroido más largo y esperado

Tras un Petardazo fallido por motivos de seguridad, hoy se inaugura de forma oficial el Entroido de Xinzo de Limia, que inicia un programa de cinco fines de semanas de referencia en el calendario cultural gallego. El Domingo Fareleiro arrancará a las 17,00 horas. A esa hora, se llevará a cabo el reparto masivo de harina entre los asistentes, dando paso inmediato a la farelada en la Praza Maior y las calles del Casco Vello.

Este ritual, de carácter participativo y festivo, es el preludio de un ciclo que combina tradición, sátira y el inconfundible sonido de las Pantallas, el personaje central del Entroido de Xinzo. Como es habitual, se espera una afluencia masiva de visitantes atraídos por la autenticidad de una fiesta que mezcla raíces ancestrales con música y mucha diversión. Le seguirá el próximo fin de semana el Domingo Oleiro.

Dónde: Calles de Xinzo

Cuándo: desde las 17:00 horas

DEPORTES

Ourense / Campeonato de Atletismo

XXX edición del Campionato Xunta de Galicia de Atletismo Sub23 en pista corta en las modalidades de carreras, saltos horizontales de longitud y triplo, saltos verticales de altura y pértiga y lanzamientos de peso. En el campeonato sólo podrán participar atletas federados. Las entregas de medallas están previstas para media tarde.

Dónde: Expourense

Cuándo: todo el día

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña, que un año más se ha consolidado en la agenda invernal de ocio de la ciudad. El horario de los domingos y festivos es de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.

Dónde: CC Ponte Vella

Cuándo: último día

GASTRONOMÍA

Maside / Festa do Cocido

Dentro de las fiestas en honor a San Pablo habrá una misa solemnme a las 13,00 horas con pasacalles animado por la formación Os Biruxes. Desde las 14,00 horas se celebrará la tradicional Festa do Cocido, con un precio de 23 euros por persona. A la misma, hora habrá subasta de productos de la tierra. En la sesión vermú y fiesta tocará el dúo Latitud.

Dónde: Sampaio

Cuándo: todo el día

DEPORTES

Allariz / Rallye de Reyes

Edición número 26 del evento, con un recorrido que atraviesa distintos municipios. Las verificaciones y entrega de documentación será en la Rúa Portovello de Allariz a partir de las 8,45 horas. El reagrupamiento será en Vilar de Barrio, la comida será a las 15,00 horas y la entrega de los recuerdos a las 16,00 horas.

Dónde: distintos puntos

Cuándo: todo el día

CINE

Ourense / “La verité”

Sesión magistral protagonizada por Brigitte Bardot en la que Dominique Marceau es juzgada por el asesinato de Gilbert Tellier, un músico lleno de talento recién salido del conservatorio. Los abogados intentan encontrar un móvil que explique su conducta. Entrada gratuita pero sólo para socios.

Dónde: Cineclube Padre Feijóo

Cuándo: A las 18:00 horas

CONCIERTO

Ourense / Elijah Fox

Concierto del pianista, productor y compositor estadounidense con un estilo que mezcla jazz, neo-soul, R&B, lo-fi hip hop, trap e indie rock. Ha colaborado con artistas como ScHoolboy Q, YG, Kali Uchis y Childish Gambino. Su pieza “East Village” fue sampleada por Drake y 21 Savage en “Major Distribution”.