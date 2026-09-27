Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 27 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El “Neno sentado” de Faílde, “Peza do mes” del Museo Arqueolóxico

“Neno sentado” de Antonio Faílde

Hasta el 30 de septiembre

Ourense / Museo Arqueolóxico

“Neno sentado” es el título de la Peza do Mes que el Museo Arqueolóxico ha elegido para el mes de septiembre. Esta figura sentada de barro cocido, realizada entre 1940 y 1979, es obra del escultor ourensano Antonio Faílde. Formado en el oficio de la cantería desde niño en las canteras de Piñor y después en la Escuela de Artes e Oficios de la ciudad y la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (1934) en Madrid. Desarrolló una intensa actividad expositiva en ciudades como Ourense, Vigo, Madrid, Buenos Aires, La Habana o Barcelona. En 1957 fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hoy, domingo, puede visitarse de 9,00 a 15,00 horas. De martes a sábado, el horario es 9,00 a 21,00 horas. Lunes y festivos, el Museo Arqueolóxico permanece cerrado.

Jornada de convivencia responsable y adopción para amantes de las mascotas

hoy, domingo 27 de septiembre

Ourense / CC Ponte Vella

A las 17:00 horas

Entrada libre

La Asociación Protectora de Animales (APMOU) organiza la 11 edición de la jornada de convivencia responsable y adopción. La cita comenzará a las 17,00 horas con la presentación del evento, que incluirá charlas sobre bienestar equino, tenencia reponsable de las mascotas y gestión de la fauna silvestre y enfermedades emergentes. Habrá actividades para niños, música en directo y sorpresas.

Los espectadores de O Carballiño ríen con “A penúltima” de Carlos Blanco

Hoy, domingo 27 de septiembre

O Carballiño / Auditorio

A las 19:00 horas

15 euros

Porque nunca se sabe, el humorista Carlos Blanco lanza “La penúltima”, un espectáculo al que llega con imágenes, con historias nuevas y viejas pero siempre con risas garantizadas. Un total de 70 minutos con el popular cómico gallego que a los espectadores se le harán cortos, divertidos, curativos y, sobre todo, imprescindibles. Las entradas están a la venta en giglon.com.

El OUFF viaja hasta la Tierra Media y el interior de un rodaje

Hasta el 1 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Exposición “Terra do Anel, unha viaxe entre reinos”, un fascinante recorrido por los diferentes pueblos, personajes y lugares de la Tierra Media en un homenaje a “El Señor de los Anillos” con motivo del 25 aniversario de la exitosa saga cinematográfica. Enmarcada en la programación del OUFF, que también impulsa la muestra “Ecosistema dunha rodaxe”, con fotos en blanco y negro de diferentes producciones.