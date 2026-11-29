Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Sesión de capacitación digital de A Maiores esta semana en Bande

Viernes 4 de diciembre

Bande / Casa do Concello

A las 9:30 horas

Con inscripción

El programa A Maiores, impulsado por La Región, se traslada hasta Bande con una sesión de capacitación digital. Las sesiones se celebrarán en la Casa do Concello y hoy tendrán la primera cita, en horario de 9,30 a 11,30 horas, y la siguiente será el siguiente viernes, día 11, entre las 11,00 a 13,00 horas.

Durante los encuentros, se trabajará el uso cotidiano del teléfono móvil a nivel de usuario, cubriendo la gestión de contraseñas, contactos, libreta de direcciones, calendario e instalación de aplicaciones, así como el manejo de WhatsApp (envío de mensajes, fotos y vídeos, y participación en grupos), el acceso a la web de La Región y al quiosco digital, y el uso de aplicaciones como Sergas, el Concello y la comarca. Los interesados pueden inscribirse en el enlace pressclub.laregion.es.

Último día de la feria Antiq Auria con una subasta de antigüedades

Hoy, domingo 29 de noviembre

Ourense / Expourense

10:00 a 14:00 y 16:30 a 21:00 horas

3 euros

Última jornada de la feria de antigüedades Antiq Auria, una cita para los aficionados a los objetos antiguos, el coleccionismo y el mundo vintage. El certamen reúne a anticuarios procedentes de distintos puntos de España, Portugal y Centroeuropa, con una amplia selección de piezas que permiten viajar por diferentes épocas. Hoy a las 12,00 horas se celebra la gran subasta de Antiq Auria, en la que cada expositor aporta una pieza para ponerla a disposición del público.

Presentación de un ensayo sobre la antropología de la longevidad gallega

Miércoles 2 de diciembre

Ourense / Librería Tanco

A las 19:30 horas

Entrada libre

Presentación del libro “A arte de non morrer. Antropoloxía da lonxevidade galega”, ensayo de Roberto Fernández Álvarez galardonado con el Premio Ramón Piñeiro de Ensaio y publicado por Editorial Galaxia. En el acto, el autor estará acompañado por Armando Requeixo, María Xosé Porteiro y Carlos Menéndez, en un acto que incluirá ciencia, conversación, empanada y vino de Chantada.

Los alumnos de Monterrei se unen para reforestar el verde de Oímbra

Martes 1 de diciembre

Oímbra / Parque Bousés

A las 10:00 horas

Entrada libre

La comarca de Monterrei celebra una actividad centrada en el cuidado del medio ambiente para la futura creación de una zona recreativa. La jornada consistirá en la plantación de árboles en la zona de A Veiga. El punto de encuentro estará abierto al público. La iniciativa contará con la colaboración de los alumnos de la zona.

Cómo incorporar la perspectiva de género en entornos laborales

Lunes 30 de noviembre

Ourense / Campus

A las 9:30 horas

Entrada libre

Conferencia “Incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales mediante la negociación colectiva”. La actividad analizará el papel de la negociación colectiva en la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales y la manera de integrar las diferencias entre mujeres y hombres en la evaluación de riesgos y la organización del trabajo. Asimismo, se analizarán medidas específicas contra riesgos a menudo invisibles y recomendaciones.