Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 30 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Arranca la 35 Festa da Vendima con Mabel Lozano como pregonera

Hoy, domingo 30 de agosto

Leiro / calles de la localidad

Todo el día

La Festa da Vendima de Leiro celebra su día grande con una jornada festiva cargada de tradición y ocio que arrancará a las 10,00 horas con la recepción de acios a concurso y su posterior exposición. El programa oficial institucional dará comienzo a las 11,30 horas con la bienvenida a las autoridades, dando paso a la lectura del pregón de la actriz Mabel Lozano a las 12,00 horas en la Praza do Cruceiro.

A partir de las 12,15 horas, las calles se llenarán de ambiente festivo con el tradicional desfile de carrozas y charangas y la celebración simultánea de la VIII Concentración de Coches Clásicos. La mañana culminará a las 14,30 horas con la apertura del XXI Mercado Artesanal en O Salgueiral, seguido de la esperada comida popular. La tarde mantendrá el ritmo festivo con la entrega de premios, actividades infantiles y conciertos.

Arranca una semana repleta de cine, música y, sobre todo, humor en Allariz

Hoy, domingo 30 de agosto

Allariz / casa da cultura

A las 20,00 horas / entrada libre

Nueva edición del Festival RiR que se celebrará hasta el próximo sábado con una programación que combina proyecciones internacionales, teatro, presentaciones y coloquios en diferentes puntos del municipio. La cita arrancará esta tarde a las 20,00 horas en la Casa da Cultura con la presentación oficial y la proyección del palmarés de la edición anterior, dando paso el lunes a los pases oficiales de tarde a las 17,30 y 20,00 horas. El evento extenderá sus actividades por plazas y espacios culturales.

De Vacas celebra su décimo aniversario con una animada “Vacanal sinfónica”

Hoy, domingo 30 de agosto

Monterrei / vilaza

A las 22:00 horas / entrada libre

Propuesta musical enmarcada en el ciclo Orballo Cultural y los Conciertos do Xacobeo con el grupo De Vacas, que ofrecerá su espectáculo “Vacanal sinfónica”, una cuidada ópera contemporánea en cuatro actos con la que la formación conmemora su décimo aniversario tras una década conquistando al público con sus divertidas y singulares versiones acompañadas por el Coro da Rá.

Repaso a cuatro siglos de música antigua en Xunqueira de Ambía

Hoy, domingo 30 de agosto

Xunqueira de Ambía

Colegiata de Santa María

A las 20:00 horas / entrada libre

Nueva cita con la música clásica enmarcada en el 37 Ciclo de Órgano y Música Antigua. El concierto dará comienzo a las 20,00 horas y correrá a cargo del intérprete Miguel Ángel García, quien ofrecerá su recital titulado “Catro séculos de música…”. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Romería “Non máis lumes” con misa, tractores y comida

Hoy, domingo 30 de agosto

Viana do Bolo / fradelo

A las 12:30 horas

La Capilla de San Ciriaco, en la localidad de Fradelo (Viana do Bolo), acoge la segunda edición de la romería “Non máis lumes”. Organizada por Padre Toni e o pobo de Fradelo, la jornada comenzará oficialmente a las 12,30 horas con la misa solemne, a la que le seguirá la bendición de tractores. Tras los actos religiosos, los asistentes podrán disfrutar de una comida popular con opciones como ración de pulpo por 12 euros y porco ó espeto por 5 euros. Todo ello amenizado por la charanga El Tatoo.

Último domingo de bailes de verano en O Carballiño

Hoy, domingo 30 de agosto

O Carballiño / parque municipal

A las 19:00 horas / Entrada libre

Última sesión de los Bailes de Verán, dirigida a todos los públicos para que puedan disfrutar de la música, el baile y la compañía. Para participar no es necesario inscribirse.