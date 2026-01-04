Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 4 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Los grandes de la magia mundial ofrecen una jornada de ilusión

Llega a Ourense la novena edición de Galicia Magic Fest: el evento mágico más esperado de la Navidad con los mejores ilusionistas del mundo. Una gala internacional única con magos de diferentes países y premios de prestigio mundial que dejarán al público con la boca abierta durante 70 minutos.

En esta edición participarán Juliana Chen (Canadá), primera mujer en ganar el gran premio de magia mundial; Stuart MacDonald (Estados Unidos), ganador de varios reconocimientos internacionales; Mirko Callaci (Argentina); Magus Utopía, revolucionarios de las ilusiones; Julius Frack (Alemania) y el ilusionista gallego Pedro Volta. El Galicia Magic Fest es el evento ideal para disfrutar en familia, vivir las fiestas con ilusión y una emoción única justo antes de la llegada de los Reyes Magos.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

DEPORTES

O Carballiño / Torneo de Reis

El Concello y el Arenteiro organizan el torneo que reunirá a una docena de equipos de la categoría sub-17 procedentes de diferentes puntos de la provincia y de Galicia durante toda la jornada. El evento se completará con la entrega de medallas y trofeos, además de sorteos y algunas sorpresas para los acompañantes de los participantes.

DÓNDE: CAMPO DA UCEIRA

CUÁNDO: TODO EL DÍA

CONCIERTO

Barbadás / Concerto de Reis

Tradicional Concerto de Reis de Loiro a cargo de la Coral San Mauro de Barbadás y de la Rondalla Nova Xeración, que ofrecerán un repertorio religioso y popular con canciones propias de estas fiestas navideñas que llegan a su final.

DÓNDE: IGLESIA DE SAN MARTIÑO DE LOIRO

CUÁNDO: A LAS 12,30 HORAS

INFANTIL

A Peroxa / Peroxaland

Jornada lúdica con juegos, música y actividades para toda la familia. El evento contará con hinchables, globoflexia, maquillaje infantil, música y regalos para todos los niños y niñas asistentes. A las 19,00 horas tendrá lugar la recepción de los Reyes Magos. Las entradas tienen un precio de 4 euros.

DÓNDE: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 15,30 HORAS

CONCIERTO

Ribadavia / Concierto de Año Nuevo

Celebración del tradicional Concierto de Año Nuevo a cargo de la Xove Orquestra Ourensanía, que interpretará un repertorio con obras de Soutullo y Vert, Edvard Grieg y Ravel para dar la bienvenida al 2026.

DÓNDE: IGLESIA DE SAN FRANCISCO

CUÁNDO: A LAS 17,30 HORAS

GALA

Verín / Gala de Navidad

Propuesta familiar llena de humor, música y circo a cargo de Fran Rei y Félix Rodríguez con el espectáculo ¡Saaabor de Nadal!, acompañados por las actuaciones de Paco Nogueiras y Zirko Txosko. La entrada es gratuita, pero debe obtenerse mediante compras en establecimientos asociados a AEVER.

DÓNDE: PABELLÓN DEPORTIVO

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

ESPECTÁCULO

Allariz / Muestra de danza

Actuación de una compañía de danza contemporánea, viva, híbrida y multidisciplinar formada por Ana Beatriz, Armando Martén e Ismael Berdei. El espectáculo de Danza Ngoma se basa en movimientos prominentes de cadera acompañados por composiciones musicales con instrumentos tradicionales de cuerda, trompas y tambores.