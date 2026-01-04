Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 4 de enero?

PLANES EN OURENSE
Llega a Ourense la novena edición de Galicia Magic Fest: el evento mágico más esperado de la Navidad con los mejores ilusionistas del mundo. Una gala internacional única con magos de diferentes países y premios de prestigio mundial que dejarán al público con la boca abierta durante 70 minutos.
En esta edición participarán Juliana Chen (Canadá), primera mujer en ganar el gran premio de magia mundial; Stuart MacDonald (Estados Unidos), ganador de varios reconocimientos internacionales; Mirko Callaci (Argentina); Magus Utopía, revolucionarios de las ilusiones; Julius Frack (Alemania) y el ilusionista gallego Pedro Volta. El Galicia Magic Fest es el evento ideal para disfrutar en familia, vivir las fiestas con ilusión y una emoción única justo antes de la llegada de los Reyes Magos.
O Carballiño / Torneo de Reis
El Concello y el Arenteiro organizan el torneo que reunirá a una docena de equipos de la categoría sub-17 procedentes de diferentes puntos de la provincia y de Galicia durante toda la jornada. El evento se completará con la entrega de medallas y trofeos, además de sorteos y algunas sorpresas para los acompañantes de los participantes.
Barbadás / Concerto de Reis
Tradicional Concerto de Reis de Loiro a cargo de la Coral San Mauro de Barbadás y de la Rondalla Nova Xeración, que ofrecerán un repertorio religioso y popular con canciones propias de estas fiestas navideñas que llegan a su final.
A Peroxa / Peroxaland
Jornada lúdica con juegos, música y actividades para toda la familia. El evento contará con hinchables, globoflexia, maquillaje infantil, música y regalos para todos los niños y niñas asistentes. A las 19,00 horas tendrá lugar la recepción de los Reyes Magos. Las entradas tienen un precio de 4 euros.
Ribadavia / Concierto de Año Nuevo
Celebración del tradicional Concierto de Año Nuevo a cargo de la Xove Orquestra Ourensanía, que interpretará un repertorio con obras de Soutullo y Vert, Edvard Grieg y Ravel para dar la bienvenida al 2026.
Verín / Gala de Navidad
Propuesta familiar llena de humor, música y circo a cargo de Fran Rei y Félix Rodríguez con el espectáculo ¡Saaabor de Nadal!, acompañados por las actuaciones de Paco Nogueiras y Zirko Txosko. La entrada es gratuita, pero debe obtenerse mediante compras en establecimientos asociados a AEVER.
Allariz / Muestra de danza
Actuación de una compañía de danza contemporánea, viva, híbrida y multidisciplinar formada por Ana Beatriz, Armando Martén e Ismael Berdei. El espectáculo de Danza Ngoma se basa en movimientos prominentes de cadera acompañados por composiciones musicales con instrumentos tradicionales de cuerda, trompas y tambores.
