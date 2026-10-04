Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 4 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La reconocible voz de Luz Casal cierra el programa del “Ou Yeah!”

HOY, DOMINGO 4 DE OCTUBRE

OURENSE / PAZO DOS DEPORTES

A LAS 19:00 HORAS / DESDE 30 EUROS

El festival “Ou Yeah!” se despide en Ourense con el concierto de la aclamada artista gallega Luz Casal, que sube al escenario con su gira “Me voy a permitir”, un espectáculo en vivo en el que interpreta las canciones de su último álbum homónimo, la obra más ecléctica y personal de su carrera, sin perder de vista los grandes éxitos más conocidos por el público. Un show en el que se permite explorar diez facetas diferentes, entre la rabia y la esperanza, la luz y la intensidad, siempre con su inconfundible voz. El grupo Castilloa actuará como telonero en este festival que celebra la música, la gastronomía y la identidad de Ourense. Además, esta segunda edición se cierra con los mejores sabores, gracias a las propuestas culinarias que ofrecerán los chefs de Ourense, completando una jornada única de rock, energía y diversión. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Un mercado para avanzar en economía circular y sostenible

HOY, DOMINGO 4 DE OCTUBRE

XINZO / PLAZA CARLOS CASARES

A LAS 11:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

Segunda edición de la Feira del Mercado Social de Xinzo de Limia para conectar, sensibilizar y crear alianzas en torno a una economía basada en valores: una economía sostenible y comprometida con el entorno local. La feria contará con más de 20 puestos que ofrecerán productos e información de iniciativas de diversos sectores: productos agroalimentarios ecológicos y de proximidad, arte y edición, bienestar animal, servicios financieros y energéticos éticos, integración sociosanitaria, comercio justo y productos locales.

La historia de una actriz retirada abre el festival de teatro Terras do Orcellón

HOY, DOMINGO 4 DE OCTUBRE

O CARBALLIÑO / AUDITORIO

A LAS 20:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

Jornada inaugural del Festival de Teatro Amador Terras do Orcellón, en el que participarán 10 compañías con propuestas de humor, historia, drama y crítica social. La primera función será “Alimañas” de Gargallada Teatro, procedentes de O Barco de Valdeorras con la historia de una reconocida actriz que ya se ha retirado. El certamen se prolongará hasta el 8 de noviembre.

Un domingo muy vivo en Ribadavia con comercio y música

HOY, DOMINGO 4 DE OCTUBRE

RIBADAVIA / CALLES DE LA VILLA

DESDE LAS 11:30 HORAS

“Domingo vivo” con música en directo, compras y premios, invitando a residentes y visitantes a descubrir la oferta comercial de la localidad. Además del sorteo de la campaña “Rasca e gaña”, habrá conciertos en la plaza de San Xoán con Xilo (11,30 horas), Emilio Padrón (13,00 horas) plaza Fonte da Prata. El objetivo de la iniciativa es potenciar la actividad comercial en el centro histórico, combinando la oferta de los comercios locales con propuestas culturales y de ocio que fomenten la afluencia de visitantes.

As Ermidas alberga la segunda edición de la Romería do Rosario

HOY, DOMINGO 4 DE OCTUBRE

O BOLO / AS ERMIDAS

A LAS 11:00 HORAS

El santuario de As Ermidas celebra su Romería do Rosario, un objetivo de peregrinación desde aldeas cercanas. La Jornada comenzará a las 9,30 horas con las confesiones y continuará con la misa de enfermos (10,00), el concierto del Orfeón de Trives (12,00) y la misa solemne (13,00). Por la tarde habrá rosario y exposición del Santísimo.

HOY EN OURENSE

Corriendo junto a la Guardia Civil por una buena causa

HOY, DOMINGO 4 DE OCTUBRE

OURENSE / CALLES DEL CENTRO

A LAS 11:00 HORAS / CON INSCRIPCIÓN

Carrera solidaria de la Guardia Civil “Pilar 2026” con la árbitra Zulema González como madrina de honor. El evento destinará todos los fondos recaudados a Aspana.

O Carballiño / Divulgación

Último día del congreso Chamoso Lamas con debates y mesas redondas sobre cuestiones patrimoniales y vitivinícolas.

DÓNDE: CABANELAS

CUÁNDO: A LAS 9,00 HORAS

Ourense / Fiestas

El barrio de San Francisco se despide de sus fiestas con la orquesta París de Noia.

DÓNDE: CALLE PENA TREVINCA

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

Ourense / Literatura

Jornada final del Encontro Internacional de Poesía del Círculo Poético con vermú literario.

DÓNDE: CERES 1894

CUÁNDO: A LAS 13,00 HORAS