Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 7 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Un domingo de tradición, motor, gastronomía y viticultura en Cenlle

Hoy, domingo 7 de junio

Cenlle / Bodegas

Todo el día

Con inscripción

La Festa do Viño Tinto de Cenlle vive su jornada de clausura con un programa centrado en el vino, la cultura popular y la buena mesa. Las actividades comenzarán a las 11,00 horas con una nueva sesión del recorrido por las distintas bodegas del municipio, un itinerario que en esta ocasión estará amenizado por el sonido tradicional de los gaiteiros. Justo después, se abrirá al público la exposición de maquinaria agrícola, que este año incluye además una vistosa concentración de tractores históricos. Para poner el broche de oro a la celebración, a partir de las 14,30 horas se celebrará una gran comida popular. El menú, que tiene un precio de 30 euros por persona, ofrecerá a los asistentes un banquete tradicional de la gastronomía gallega con empanada, pulpo, carne ó caldeiro, postre y vino de la zona. Esta 15 edición de la Ruta das Adegas está organizada por los bodegeros y la comisión de fiestas de Cenlle.

O Boi cierra su intenso programa festivo con música y el adiós a Xan de Arzúa

Hoy, domingo 7 de junio

Allariz / Calles de la villa

Todo el día

Allariz despide la Festa do Boi de este año con una jornada marcada por el sonido de las charangas y los actos más tradicionales. El ambiente festivo comenzará a las 13,00 horas con un pasacalles con los grupos Sugarri y Zes Pereiras. Ya por la tarde, continuará la música antes de la última salida del boi, a las 19,00 horas. El broche final llegará a las 20,30 horas con la despedida de Xan de Arzúa.

O Ribeiro abre sus puertas con rutas naturales y talleres gastronómicos

Hoy, domingo 7 de junio

Ribeiro / Varios lugares

Por la mañana

Varios precios

Último día de las Xornadas de Portas Abertas en la Ruta do Viño do Ribeiro con un rally fotográfico en las Riberas del Miño, de 10,00 a 13,30 horas, que incluye una ruta de senderismo desde la zona termal de Barbantes hasta Razamonde (precio, 10 euros). También habrá el taller “Arte y vino” a las 12,00 horas en las instalaciones de Bodegas Viña Costeira, que consiste en un taller de decoración pictórica de copas combinado con una cata maridada de vinos del Ribeiro y quesos (precio, 15 euros).

Seixalbo acoge una BTT solidaria con Tourette

Hoy, domingo 7 de junio

Ourense / Seixalbo

A las 11:30 horas

Con inscripción

El Club Ciclista Afiadores en colaboración con la asociación Tourette Galicia (ATNSASTG) organiza la primera edición de la MiniBtt Solidaria Seixalbo. La salida será a las 11.30 horas desde la explanada exterior del Campo de fútbol, donde también estará la meta. Todos los beneficios irán destinados a la entidad sin ánimo de lucro Tourette Galicia.