Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo, 8 de febrero?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este domingo, 8 de febrero.

La Región
La Región
Publicado: 08 feb 2026 - 07:45 Actualizado: 08 feb 2026 - 07:46
As máscaras tradicionais de Xinzo e Verín aparecen no Corredoiro.
As máscaras tradicionais de Xinzo e Verín aparecen no Corredoiro. | La Región

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

As máscaras tradicionais de Xinzo e Verín aparecen no Corredoiro

O ciclo do Entroido celebra un dos seus días máis sinalados co Domingo de Corredoiro, que ten en Xinzo de Limia e Verín os seus grandes escenarios. Na capital da Limia, as pantallas estréanse nesta edición cunha comitiva que partirá ó mediodía dende o Museo Galego do Entroido, pero variará o seu rumbo tradicional para dirixirse cara á zona do Toural e San Roque antes de desembocar na Praza Maior, con animación musical e a actuación da orquestra París de Noia.

Mentres, en Verín, será unha xornada marcada pola tradición e o recordo. Ó son das charangas, os cigarróns farán a súa primemira concentración deste ano. Ademais, haberá a Vaquerada en homenaxe a Toño Torcuato, “O Cesteiro”, recoñecido como o último vaqueiro da vila, á que se anima a acudir vestidos de vaqueiros, indios ou cabalos.

  • Onde: Xinzo e Verín
  • Cando: todo o día

DEPORTES

A Peroxa / Enduro

Un año más, la localidad ourensana acoge una prueba de enduro abierto a la participación tanto de federados como no federados. Las pruebas arrancarán a las 9,30 horas con el mini enduro, seguido de la categoría superior a las 10,30 horas. Habrá pasadas especiales cada hora desde las 11,15.

  • DÓNDE: A Peroxa
  • CUÁNDO: toda la mañana

CINE

A Rúa / Doble proyección

Pase de “Polloliebre y el secreto de la marmota” para público familiar, una aventura para salvar la especie de los polloliebres. A continuación se proyectará “La asistenta”, en la que una joven con pasado complicado comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester, donde descubrirá peligrosos secretos.

  • DÓNDE: Cine Avenida
  • CUÁNDO: a las 17:00 y a las 19:30 HORAS

RELIGIÓN

Ourense / Jornada mundial del enfermo

La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Ourense conmemora con una Eucaristía presidida por el Obispo, Leonardo Lemos, la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Asimismo, el miércoles, día propio de la Virgen, se realizará la tradicional ofrenda floral en la Gruta de la Residencia San José en Rairo.

  • DÓNDE: Seminario Mayor
  • CUÁNDO: a las 17:00 horas

CINE

O Barco / Doble proyección

Pase de “Extinción”, en la que nueve años después de que una infección convirtiese a gran parte de la humanidad en criaturas salvajes y sin intelecto, una familia sobreviven solos. A continuación se proyectará “Vida privada”, en la que una dpsiquiatra investiga la muerte de uno de sus pacientes.

  • DÓNDE: Lauro Olmo
  • CUÁNDO: a las 17:00 y a las 19:30 horas

CONCIERTO

O Carballiño / Tributo a Sabina

El grupo vallisoletano Jimenos Band, considerado el mejor tributo a Joaquín Sabina, sube al escenario para hacer disfrutar al público con una selección única de temas míticos del cantautor ubetense. Jimenos Band es un grupo multiestilo y con mucho humor, sello que caracteriza sus espectáculos en vivo.

  • DÓNDE: Auditorio
  • CUÁNDO: a las 18:30 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / EncontrArte

Muestra colectiva que reúne obras de pintura de diez artistas afincados en Ourense, proponiendo un diálogo abierto entre arte, espacio y vida cotidiana. La muestra transforma un entorno comercial en un lugar de encuentro con el espectador, poniendo en valor un arte vivo, social y conceptual.

  • DÓNDE: CC Ponte Vella
  • CUÁNDO: todo el día

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats