PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo, 8 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
O ciclo do Entroido celebra un dos seus días máis sinalados co Domingo de Corredoiro, que ten en Xinzo de Limia e Verín os seus grandes escenarios. Na capital da Limia, as pantallas estréanse nesta edición cunha comitiva que partirá ó mediodía dende o Museo Galego do Entroido, pero variará o seu rumbo tradicional para dirixirse cara á zona do Toural e San Roque antes de desembocar na Praza Maior, con animación musical e a actuación da orquestra París de Noia.
Mentres, en Verín, será unha xornada marcada pola tradición e o recordo. Ó son das charangas, os cigarróns farán a súa primemira concentración deste ano. Ademais, haberá a Vaquerada en homenaxe a Toño Torcuato, “O Cesteiro”, recoñecido como o último vaqueiro da vila, á que se anima a acudir vestidos de vaqueiros, indios ou cabalos.
DEPORTES
A Peroxa / Enduro
Un año más, la localidad ourensana acoge una prueba de enduro abierto a la participación tanto de federados como no federados. Las pruebas arrancarán a las 9,30 horas con el mini enduro, seguido de la categoría superior a las 10,30 horas. Habrá pasadas especiales cada hora desde las 11,15.
CINE
A Rúa / Doble proyección
Pase de “Polloliebre y el secreto de la marmota” para público familiar, una aventura para salvar la especie de los polloliebres. A continuación se proyectará “La asistenta”, en la que una joven con pasado complicado comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester, donde descubrirá peligrosos secretos.
RELIGIÓN
Ourense / Jornada mundial del enfermo
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Ourense conmemora con una Eucaristía presidida por el Obispo, Leonardo Lemos, la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Asimismo, el miércoles, día propio de la Virgen, se realizará la tradicional ofrenda floral en la Gruta de la Residencia San José en Rairo.
CINE
O Barco / Doble proyección
Pase de “Extinción”, en la que nueve años después de que una infección convirtiese a gran parte de la humanidad en criaturas salvajes y sin intelecto, una familia sobreviven solos. A continuación se proyectará “Vida privada”, en la que una dpsiquiatra investiga la muerte de uno de sus pacientes.
CONCIERTO
O Carballiño / Tributo a Sabina
El grupo vallisoletano Jimenos Band, considerado el mejor tributo a Joaquín Sabina, sube al escenario para hacer disfrutar al público con una selección única de temas míticos del cantautor ubetense. Jimenos Band es un grupo multiestilo y con mucho humor, sello que caracteriza sus espectáculos en vivo.
EXPOSICIÓN
Ourense / EncontrArte
Muestra colectiva que reúne obras de pintura de diez artistas afincados en Ourense, proponiendo un diálogo abierto entre arte, espacio y vida cotidiana. La muestra transforma un entorno comercial en un lugar de encuentro con el espectador, poniendo en valor un arte vivo, social y conceptual.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo, 8 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado, 7 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes, 6 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves, 5 de febrero?
Lo último
VIRUS ESTACIONALES
Consejos prácticos para cuidar la salud respiratoria
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
Antonio Rial Boubeta: "Bienestar y digital ya son dos conceptos que van unidos"
PROMOCIÓN DEL ENTROIDO
La Región lanza una colección exclusiva de vasos del Entroido