Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 8 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

José Sacristán se presenta como “El hijo de la cómica” en Ourense

José Sacristán presenta El hijo de la cómica, una adaptación del texto de Fernando Fernán-Gómez basado en su propia historia, en el que retoma las vivencias de Fernanda López, “la Rubia”, su bisabuela, de la que heredó el color de pelo y que era de Valdelaguna, un pueblo al lado de Chinchón. Y de Carolina Gómez, costurera, la abuela que cuidó de su infancia. Historias de supervivencia, de ausencias, miedos, esperanzas, sueños, de libertad, de “llegar a ser alguien”, de ser ¿por qué no? Jackie Cooper, “el de La isla del tesoro”, y también “escritor de novelas de Salgari”. Firme, orgullosamente resuelta en su melancolía, sonaba la voz de Fernando al recordar aquellos tiempos, al recordarse. Ecos de Baroja, Galdós, Barea... merodeaban por aquella memoria y también por la de Sacristán.

DÓNDE: TEATRO PRINCIPAL

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

DEPORTES

Ourense / Carrera de la Mujer

La programación del 8M celebra uno de sus actos centrales en la ciudad con la séptima edición de la Carrera de la Mujer, que saldrá a las 11,00 horas desde la Plaza Mayor. Se disputará en dos modalidades: una inclusiva de 1 kilómetro y otra de 5 kilómetros de recorrido.

DÓNDE: PLAZA MAYOR

CUÁNDO: A LAS 11,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Arsenal de la quimera”

El pintor ourensano José Lino Monjardín Fernández presenta una muestra panorámica en la que explora la convergencia entre mar, historia y sociedad, con protagonismo del mar y de las ciudades costeras gallegas. La exposición reflexiona sobre la identidad marítima y funciona como un antídoto frente a la rutina.

DÓNDE: SALA VALENTE

CUÁNDO: HASTA EL 8 DE MARZO

COMERCIO

O Carballiño / Feira do Stock

Nueva edición de la Feira do Stock, una de las citas comerciales más esperadas del calendario local tanto por el público como por los comerciantes. En su última jornada, 16 establecimientos de la localidad sacan sus productos a la calle con grandes descuentos y oportunidades con stock limitado.

DÓNDE: PLAZA MAYOR

CUÁNDO: ÚLTIMO DÍA

CINE

O Barco / Doble pase

Cine familiar con “Frankie y los monstruos”, que narra la historia de un castillo-laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Tarados de Arriba. A continuación, “Hamnet”, sobre Agnes, esposa de William Shakespeare, que trata de superar una tragedia familiar mientras su marido escribe “Hamlet”.

DÓNDE: TEATRO LAURO OLMO

CUÁNDO: A LAS 17,00 Y A LAS 19,30 HORAS

CULTURA

Ribadavia / Día de Rosalía

La localidad organiza una jornada dedicada a la figura de la autora con la representación teatral Misterio resolto, a cargo de las alumnas del Aula Municipal de Ribadavia, y la actuación de A Xanela do Maxín, que pondrá en escena la pieza Dende Rosalía para poner en valor su legado.

DÓNDE: CASA DA CULTURA

CUÁNDO: A LAS 12,30 HORAS

CINE

A Rúa / Doble pase

Cine familiar con “Los guardianes del diente mágico”, película de animación sobre un hada de los dientes con ganas de conocer el mundo. A continuación, “Cumbres borrascosas”, que narra la intensa relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw en los páramos del condado inglés de Yorkshire.