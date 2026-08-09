Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 9 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Música y espectáculos acompañan a la tradición de las tapas de pulpo

Hoy, domingo 9 de agosto

O Carballiño / Calles de la villa

Todo el día

La programación de la Festa do Pulpo llega a su culmen con el día grande, que comenzará a mediodía con la animación musical de las charangas Castro Bello, Doctor Anchoa y CLK por las calles. Paralelamente, habrá actuaciones de Feitizo de Pau, Catro Ventos, Feixoada y Os Serandeiros en el Parque Municipal. Los más pequeños también tienen una agenda de actividades diseñada especialmente para ellos, que incluye el espectáculo Oviravai a las 12,30 horas, Maianas a las 14,00 horas, Pataghulhos a las 15,30 horas y Ardentía a las 19,00 horas. Las propuestas musicales concluyen a las 20,30 horas con la orquesta Channel. Durante toda la tarde, el público joven tendrá la Festa da Xuventude con 14 artistas de música urbana, entre los que destaca DJ Ballesteros. Todo ello acompañado del sabor del tradicional pulpo á feira, que las pulpeiras ofrecerán durante todo el día.

El órgano de Xunqueira inicia la 37 edición del ciclo de música antigua

Hoy, domingo 9 de agosto

Xunqueira de Ambía

Colegiata de Santa María

A las 20:00 horas

Entrada libre

Comienza el ciclo de conciertos de órgano de música antigua, que alcanza su 37 edición con una serie de cuatro conciertos para volver a hacer protagonista al instrumento barroco, siendo esta una ocasión especial confeccionada en torno al centenario de la organista Montserrat Torrent. El concierto inaugural correrá a cargo del organista malagueño Antonio del Pino.

Serafín Zubiri y la banda de Celanova rinden tributo musical a Nino Bravo

Hoy, domingo 9 de agosto

Celanova / Claustro barroco

A las 21:30 horas

5 euros

El cantante navarro Serafín Zubiri ofrece un concierto de homenaje a Nino Bravo acompañado por la Banda Municipal de Música de Celanova, donde interpretará algunos de los grandes éxitos del inolvidable cantante valenciano acompañado por el sonido sinfónico de la banda celanovesa. La actuación permitirá al público revivir canciones que forman parte de la historia de la música española. Las entradas pueden adquirirse en la oficina de turismo, la librería Conde o a los propios miembros de la banda.

Gran desfile del Entroido de Verán en A Pobra de Trives

Hoy, domingo 9 de agosto

A Pobra de Trives / Calles

Desde las 11:00 horas

Segundo día del Entroido de Verán con sesión vermú a cargo de Os Trintas. Por la tarde, las actividades comenzarán a las 18,:15 horas con el desfile de la carroza campamento Os Enredos, seguido a las 18,30 horas por el desfile de folións recorriendo las calles. Como cierre de la jornada festiva, se llevará a cabo la cena de folións en Santa Leonor. Durante todo el día habrá mercadillo.