Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 10 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El abogado internacional Robert Amsterdam inaugura el curso

Hoy, jueves 10 de septiembre

Ourense

A Carballeira de Santa Cruz

A las 13:30 horas

Con invitación

El reputado abogado Robert Amsterdam es el encargado de inaugurar el curso del Foro La Región. Con décadas de experiencia en casos de alto perfil en mercados emergentes, representa a Estados soberanos, líderes políticos, corporaciones multinacionales y personas con un alto patrimonio a nivel internacional. El ponente es conocido por su defensa de los derechos humanos y su trabajo le ha valido el premio global de litigios pro bono de The American Lawyer. Durante su intervención, centrará en la Agencia Tributaria española.

Concienciando sobre los riesgos de las relaciones

Hoy, jueves 10 de septiembre

Ourense / campus universitario

A las 11:00 horas

Entrada libre

Regresa la agenda de actividades al Campus Universitario con la vuelta del curso académico. En esta ocasión, con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemora cada año el 4 de septiembre, la Universidad de Vigo, a través de su Unidad de Diversidad y en colaboración con la organización Apoyo Positivo, organiza un nuevo evento en el campus de Ourense que ofrecerá asesoramiento y pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual (ETS). La actividad tendrá lugar en la entrada del Edificio de Ferro, en horario de 11,00 a 15,00 horas, y está abierta a toda la comunidad universitaria. El objetivo es prevenir y concienciar sobre esta problemática, especialmente entre los más jóvenes, para ayudar a combatir este tipo de enfermedades.

Fiesta en Castro Caldelas para celebrar el orgullo de la tradición ganadera

Hoy, jueves 10 de septiembre

Castro Caldelas / O Toural

A las 11:00 horas

La Nave do Toural acogerá una nueva edición de su tradicional cita ganadera, uno de los encuentros clave para el sector en la provincia. En el marco de esta jornada se celebrará simultáneamente la 29 edición de la Feira de Gando Vacún y la 27 edición de la Feira Concurso Exposición. El programa de actividades incluirá el clásico concurso-exposición, el vistoso desfile de carros y “xugadas” y la entrega de premios en metálico para reconocer a las mejores vacas reproductoras, novillas y sementales presentados por los ganaderos.

Acercando la figura de Eduardo Blanco Amor a los pequeños

Hoy, jueves 10 de septiembre

O Carballiño / Ozocogz

A las 18:30 horas

Entrada libre

Sesión de cuentacuentos sobre la vida de Eduardo Blanco Amor en base al libro de Éric Dopazo. El evento, de entrada libre y gratuita, está pensado para todos los públicos y de forma muy especial para los más pequeños. A través de una narración amena en forma de cuento, los asistentes podrán descubrir de una manera diferente e ilustrativa la vida y obra del autor.