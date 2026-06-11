PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 11 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Comienza en Ribadavia la primera edición de RiberoiCrecques, un festival pionero dedicado al teatro de marionetas en la provincia. La programación incluye alrededor de 32 actividades entre títeres de guante, marionetas, teatro de sombras, pasacalles, talleres, mercado titiritero y teatro en miniatura. El festival arranca a las 17.00 horas con un pasacalles de la compañía Xigante Barriga Verde desde San Francisco hasta la Plaza Maior. A las 18.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial en la Praza Maior, con la participación de Ana Isabel Rodríguez. La jornada concluirá a las 19.30 horas en la Casa da Cultura con la representación de "Emerix", de la compañía portuguesa Valdevinos. Durante los siguientes días participarán compañías procedentes de Galicia, Portugal, Navarra y Venezuela.
La charla "Toma de decisiones difíciles: opciones de tratamientos oncológicos y aspectos éticos" reunirá a profesionales sanitarios y pacientes para reflexionar sobre los retos médicos y humanos que plantea el cáncer. Intervendrán Miguel Ángel Núñez Viejo, internista y experto en paliativos; José Luis Fírvida Pérez, oncólogo; y Beatriz Rodríguez Salas, psicóloga de Recoletas Salud Ourense y miembro de la Asociación Contra el Cáncer. Además, varios pacientes compartirán sus experiencias personales para enriquecer el debate sobre la toma de decisiones en procesos oncológicos.
La localidad de Puxedo celebrará la romería de San Antonio de Padua con dos jornadas festivas. El viernes habrá una gran tirada de fuegos artificiales seguida de una tradicional queimada popular. El sábado comenzará con una alborada y una procesión, antes de dar paso a la VII edición de la Festa do Porco ao Espeto en la Plaza de San Antonio. Los asistentes podrán degustar este plato tradicional adquiriendo los tiques el mismo día del evento.
Presentación de "Laberinto del deseo", el nuevo poemario de Gonzalo Suárez Rodríguez. La obra propone una exploración emocional de sentimientos como el amor, la soledad, el dolor existencial, el paso del tiempo y la nostalgia. Durante el acto, el autor estará acompañado por el escritor Valentín Barreiros y por Victoria Iglesias, encargada de la lectura de algunos de los poemas incluidos en el libro.
La campaña Galleta Solidaria contra el Cáncer Infantil celebra su novena edición con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Pastelerías de la ciudad y de la provincia han elaborado alrededor de 4.000 galletas que se pondrán a la venta hasta agotar existencias. El punto de venta estará situado en la Rúa do Paseo, frente al comercio Ángel Valente, durante toda la mañana.
El Conservatorio de Música de Xinzo inicia el ciclo de conciertos de fin de curso con la participación de su alumnado. La actuación servirá para mostrar el trabajo realizado durante el año académico y coincidirá con el acto de graduación de los estudiantes que concluyen esta etapa formativa.
Representación de la célebre obra escrita y dirigida por Rainer Werner Fassbinder. La historia sigue a Petra von Kant, una exitosa diseñadora que atraviesa una crisis personal tras separarse de su segundo marido. Junto a su secretaria Marlene, descubrirá una nueva pasión amorosa que transformará su vida y pondrá a prueba sus emociones.
La banda londinense Oh! Gunquit llega a Ourense con una propuesta musical que mezcla surf, garage y estética de serie B. El grupo ha construido una identidad propia a partir de la combinación de estilos diversos y una puesta en escena marcada por la energía y la influencia del cine de culto.
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