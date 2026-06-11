Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 11 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ribadavia abre o primeiro festival de teatro de monicreques da provincia

Jueves 11 de junio

Ribadavia / Varios lugares

Desde las 17:00 horas

Entradas desde 7 euros (algunas actividades gratuitas)

Comienza en Ribadavia la primera edición de RiberoiCrecques, un festival pionero dedicado al teatro de marionetas en la provincia. La programación incluye alrededor de 32 actividades entre títeres de guante, marionetas, teatro de sombras, pasacalles, talleres, mercado titiritero y teatro en miniatura. El festival arranca a las 17.00 horas con un pasacalles de la compañía Xigante Barriga Verde desde San Francisco hasta la Plaza Maior. A las 18.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial en la Praza Maior, con la participación de Ana Isabel Rodríguez. La jornada concluirá a las 19.30 horas en la Casa da Cultura con la representación de "Emerix", de la compañía portuguesa Valdevinos. Durante los siguientes días participarán compañías procedentes de Galicia, Portugal, Navarra y Venezuela.

Médicos y pacientes hablan de dilemas éticos y tratamientos para el cáncer

Jueves 11 de junio

Ourense / Centro de Salud de Recoletas Salud Ourense (C/ Marcos Valcárcel)

A las 19:00 horas

Entrada libre

La charla "Toma de decisiones difíciles: opciones de tratamientos oncológicos y aspectos éticos" reunirá a profesionales sanitarios y pacientes para reflexionar sobre los retos médicos y humanos que plantea el cáncer. Intervendrán Miguel Ángel Núñez Viejo, internista y experto en paliativos; José Luis Fírvida Pérez, oncólogo; y Beatriz Rodríguez Salas, psicóloga de Recoletas Salud Ourense y miembro de la Asociación Contra el Cáncer. Además, varios pacientes compartirán sus experiencias personales para enriquecer el debate sobre la toma de decisiones en procesos oncológicos.

Puxedo celebra San Antonio con la séptima Festa do Porco ao Espeto

Fin de semana (viernes y sábado)

Lobios / Puxedo

Desde la mañana del sábado

7 euros

La localidad de Puxedo celebrará la romería de San Antonio de Padua con dos jornadas festivas. El viernes habrá una gran tirada de fuegos artificiales seguida de una tradicional queimada popular. El sábado comenzará con una alborada y una procesión, antes de dar paso a la VII edición de la Festa do Porco ao Espeto en la Plaza de San Antonio. Los asistentes podrán degustar este plato tradicional adquiriendo los tiques el mismo día del evento.

El “Laberinto del deseo” en verso de Gonzalo Suárez

Jueves 11 de junio

Ourense / Librería Tanco

A las 19:30 horas

Entrada libre

Presentación de "Laberinto del deseo", el nuevo poemario de Gonzalo Suárez Rodríguez. La obra propone una exploración emocional de sentimientos como el amor, la soledad, el dolor existencial, el paso del tiempo y la nostalgia. Durante el acto, el autor estará acompañado por el escritor Valentín Barreiros y por Victoria Iglesias, encargada de la lectura de algunos de los poemas incluidos en el libro.

Novena edición de la Galleta Solidaria contra el cáncer infantil en el Paseo

Jueves 11 de junio

Ourense / Rúa do Paseo

Toda la mañana

Donativo solidario

La campaña Galleta Solidaria contra el Cáncer Infantil celebra su novena edición con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Pastelerías de la ciudad y de la provincia han elaborado alrededor de 4.000 galletas que se pondrán a la venta hasta agotar existencias. El punto de venta estará situado en la Rúa do Paseo, frente al comercio Ángel Valente, durante toda la mañana.

Fin de curso del Conservatorio de Música de Xinzo

Jueves 11 de junio

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

A las 20:00 horas

Entrada libre

El Conservatorio de Música de Xinzo inicia el ciclo de conciertos de fin de curso con la participación de su alumnado. La actuación servirá para mostrar el trabajo realizado durante el año académico y coincidirá con el acto de graduación de los estudiantes que concluyen esta etapa formativa.

“Las amargas lágrimas de Petra von Kant”

Jueves 11 de junio

Ourense / Teatro Principal

A las 21:00 horas

15 euros

Representación de la célebre obra escrita y dirigida por Rainer Werner Fassbinder. La historia sigue a Petra von Kant, una exitosa diseñadora que atraviesa una crisis personal tras separarse de su segundo marido. Junto a su secretaria Marlene, descubrirá una nueva pasión amorosa que transformará su vida y pondrá a prueba sus emociones.

Concierto de Oh! Gunquit

Jueves 11 de junio

Ourense / Café Auriense

A las 21:00 horas

La banda londinense Oh! Gunquit llega a Ourense con una propuesta musical que mezcla surf, garage y estética de serie B. El grupo ha construido una identidad propia a partir de la combinación de estilos diversos y una puesta en escena marcada por la energía y la influencia del cine de culto.