Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 12 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El Foro La Región repasa a diez personajes heterodoxos de España

El Foro La Región recibe a Emilia Landaluce, columnista de El Mundo y firma habitual de su sección Nacional, además de comentarista en Es la Mañana de Federico. Con una trayectoria que incluye su paso por ABC y diversas secciones de Unidad Editorial. Landaluce se define como periodista “por descarte y accidente”. A lo largo de su carrera ha firmado exclusivas como “El testamento de Franco” o “El relato de Juan Carlos I sobre el 23-F”, y ha colaborado literariamente junto a Rosa Belmonte.

En esta ocasión ofrecerá una charla titulada “Heterodoxo. 10 personajes incómodos en la España del siglo XX”, en la que abordará la historia de diferentes personas polémicas o malinterpretadas de la historia contemporánea. El Foro puede seguirse en directo en Telemiño y por streaming en laregion.es.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: a las 20:30 horas

ENCUENTRO

Ourense / Previsel

Previsel, Salón de la Prevención y Seguridad Laboral, celebra su 19 edición con más de 50 actividades que tienen como objetivo insistir en la necesidad de contar con formación en seguridad y prevención de riesgos laborales, promoviendo además buenas prácticas que garanticen la salud laboral de los trabajadores.

DÓNDE: Expourense

CUÁNDO: último día

EXPOSICIÓN

Ourense / “Read me”

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: hasta 5 de abril

TALLER

Leiro / Arreglos florales

Taller de flores secas enmarcado en la programación del municipio dentro de los actos del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que las participantes aprenderán a realizar vistosos adornos. Existe un número limitado de plazas para asistir a la formación, por lo que es necesario realizar inscripción previa.

DÓNDE: Centro cívico

CUÁNDO: a las 16:30 horas

INFANTIL

Ourense / “Uhmm, que rico!”

Sesión de cuentos para bebés de 1 a 3 años acompañados de un adulto en el que los participantes aprenderán a preparar un delicioso pastel, un caldo o... cuentos para abrir el apetito. Es necesario inscribirse previamente de forma presencial o llamando a los teléfonos 988 788 385 / 386. Sólo se pueden reservar dos plazas por llamada.

DÓNDE: Biblioteca Nós

CUÁNDO: a las 18:00 horas

TALLER

Cea / Defensa personal

SAegunda sesión del Taller de Defensa Personal. Al igual que la anterior, tendrá lugar en el Pabellón de Deportes. Como broche final, habrá un obsequio para todas las participantes. La actividad pone fin a la programación municipal relacionada con el Día Internacional de la Mujer.

DÓNDE: Pabellón de deportes

CUÁNDO: a las 20:00 horas

ESTA SEMANA

Ourense / Recital lírico

Concierto lírico a cargo de la soprano Catina Bibiloni y el pianista Manuel Burgueras. En este concierto se podrán escuchar algunas de las arias de las óperas más significativas de la historia de la música, así como romanzas de zarzuelas y canción española. La cita se enmarca en la programación del I Festival Ourenclásica.