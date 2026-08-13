PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 13 de agosto?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El programa de actividades estivales de +Deporte La Región se traslada esta tarde hasta Baños de Molgas con una sesión de yoga al aire libre diseñada para ofrecer una hora de desconexión y ejercicio físico a los participantes en un entorno natural, ofreciendo así una propuesta saludable para disfrutar del verano. La actividad está abierta a todos los públicos, adaptándose a diversos niveles de experiencia.
Representación de la obra de Xavier Prado Lameiro “Todo ten goberno” a cargo del taller de teatro Xavier Prado Lameiro de la coral de Ruada. Se trata de un sainete divertido y un enredo relacionado con un engaño que tienen que arreglar los vecinos de una aldea ourensana y un emigrante retornado desde Argentina para ocultarle el embarazo de su hija. Los personajes se ven envueltos en distintas situaciones hasta llegar a un desenlace final.
El diseñador de museos Jorge Martínez, estadounidense con orígenes familiares en Celanova, ofrece una charla hablando sobre su trayectoria y experiencia laboral al frente de proyectos como la reforma del edificio Empire State o el diseño del memorial del 11S, ambos en la ciudad de Nueva York. Bajo el título “Aí redes noutras terras”, hablará del arte de transformar la memoria de un pueblo en un museo vivo. Al finalizar el acto habrá un vino para los asistentes, que podrán hablar con el diseñador de forma más distendida.
La compañía teatral Teatro Cúbico presenta el espectáculo “De Vilaltriste a Vilalegre”. El público acompañará a tres habitantes de Vilaltriste que se ven inesperadamente enredados en una singular aventura de salida a varias fases de un malvado dirigente. Una actuación pensada para toda la familia y que forma parte del programa cultural de la localidad.
Chuches Amil presenta un espectáculo familiar en el que cada canción es un sueño y cada sueño es una canción, para bien o para mal. Una divertida propuesta pensada para disfrutar en familia.
La localidad de Montederramo despide su “Verán cultural” después de varios días de propuestas variadas con un concierto de acordeón a cargo de “Os do fuelle”, en el que interpretarán una selección de temas de autor y populares reconocidos por el público.
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