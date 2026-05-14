Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 14 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Análisis a la “tiranía del like” y a la relación con las redes sociales

Hoy, jueves 14 de mayo

Ourense / Afundación

A las 20:30 horas / Entrada libre

El profesor de Filosofía y Ciencias Sociales Jordi Nomen participa en el Foro La Región para presentar su último libro, “La tiranía del like”, una obra que reflexiona sobre la relación actual con las redes sociales y el impacto de la dependencia de la aprobación virtual. El autor analiza cuestiones como la pérdida de atención, la dificultad para diferenciar seguidores de amigos reales y la influencia de los discursos vacíos en la sociedad. El encuentro podrá seguirse también en streaming a través de laregion.es.

Encuentro de talleres de escritura de la Biblioteca

Hoy, jueves 14 de mayo

Ourense / Biblioteca Nós

A las 19:00 horas / Entrada libre

La Biblioteca Nós acoge la segunda edición de la velada literaria de los obradoiros de escritura, una cita en la que los integrantes de los grupos compartirán el resultado de sus trabajos a lo largo del curso. El objetivo del encuentro es fomentar la lectura en voz alta y el intercambio entre escritores y lectores, además de poner en valor la creación literaria y la expresión artística.

“Contos con xeito” para celebrar el Día das Letras Galegas en Barbadás

Hoy, jueves 14 de mayo

Barbadás / Biblioteca

A las 18:30 horas / Inscripción

La Biblioteca Municipal de Barbadás celebra el Día das Letras Galegas con el ciclo de cuentacuentos “Os soños da biblioteca contache”, una actividad dirigida a fomentar la lectura en gallego entre los más pequeños. La sesión estará protagonizada por la narradora Bea Campos y combinará cuentos tradicionales, poesía y juegos literarios. La actividad está dirigida a niños de 4 a 7 años y requiere inscripción previa.

Una obra de picaresca contemporánea

Hoy, jueves 14 de mayo

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas / De 15 a 25 euros

Els Joglars presentan “El retablo de las maravillas”, una propuesta teatral cargada de ironía y humor que reflexiona sobre la lenta evolución de ciertos comportamientos humanos. La obra mezcla la tradición clásica de la picaresca con personajes y situaciones contemporáneas en una puesta en escena llena de sátira y crítica social. Las entradas están disponibles en ataquilla.com.

Alfredo Conde presenta su último libro

Hoy, jueves 14 de mayo

Ourense / Librería Tanco

A las 20:00 horas / Entrada libre

Presentación de “Memorias desaforadas”, el nuevo libro de Alfredo Conde. El acto contará con la participación del profesor José A. Vázquez Barquero, quien acompañará al autor en el análisis y la presentación de la obra.

Ourense / OUFF

Continúa el ciclo de Edgar Neville con la proyección de “Nada”, la historia de la joven Andrea, que se aloja en casa de su abuela cuando va a la universidad, pero tendrá que soportar a sus molestos parientes.