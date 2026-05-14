Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 14 de mayo?
PLANES EN OURENSE
¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este jueves, 14 de mayo
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Análisis a la “tiranía del like” y a la relación con las redes sociales
- Hoy, jueves 14 de mayo
- Ourense / Afundación
- A las 20:30 horas / Entrada libre
El profesor de Filosofía y Ciencias Sociales Jordi Nomen participa en el Foro La Región para presentar su último libro, “La tiranía del like”, una obra que reflexiona sobre la relación actual con las redes sociales y el impacto de la dependencia de la aprobación virtual. El autor analiza cuestiones como la pérdida de atención, la dificultad para diferenciar seguidores de amigos reales y la influencia de los discursos vacíos en la sociedad. El encuentro podrá seguirse también en streaming a través de laregion.es.
Encuentro de talleres de escritura de la Biblioteca
- Hoy, jueves 14 de mayo
- Ourense / Biblioteca Nós
- A las 19:00 horas / Entrada libre
La Biblioteca Nós acoge la segunda edición de la velada literaria de los obradoiros de escritura, una cita en la que los integrantes de los grupos compartirán el resultado de sus trabajos a lo largo del curso. El objetivo del encuentro es fomentar la lectura en voz alta y el intercambio entre escritores y lectores, además de poner en valor la creación literaria y la expresión artística.
“Contos con xeito” para celebrar el Día das Letras Galegas en Barbadás
- Hoy, jueves 14 de mayo
- Barbadás / Biblioteca
- A las 18:30 horas / Inscripción
La Biblioteca Municipal de Barbadás celebra el Día das Letras Galegas con el ciclo de cuentacuentos “Os soños da biblioteca contache”, una actividad dirigida a fomentar la lectura en gallego entre los más pequeños. La sesión estará protagonizada por la narradora Bea Campos y combinará cuentos tradicionales, poesía y juegos literarios. La actividad está dirigida a niños de 4 a 7 años y requiere inscripción previa.
Una obra de picaresca contemporánea
- Hoy, jueves 14 de mayo
- Ourense / Teatro Principal
- A las 20:00 horas / De 15 a 25 euros
Els Joglars presentan “El retablo de las maravillas”, una propuesta teatral cargada de ironía y humor que reflexiona sobre la lenta evolución de ciertos comportamientos humanos. La obra mezcla la tradición clásica de la picaresca con personajes y situaciones contemporáneas en una puesta en escena llena de sátira y crítica social. Las entradas están disponibles en ataquilla.com.
Alfredo Conde presenta su último libro
- Hoy, jueves 14 de mayo
- Ourense / Librería Tanco
- A las 20:00 horas / Entrada libre
Presentación de “Memorias desaforadas”, el nuevo libro de Alfredo Conde. El acto contará con la participación del profesor José A. Vázquez Barquero, quien acompañará al autor en el análisis y la presentación de la obra.
Ourense / OUFF
Continúa el ciclo de Edgar Neville con la proyección de “Nada”, la historia de la joven Andrea, que se aloja en casa de su abuela cuando va a la universidad, pero tendrá que soportar a sus molestos parientes.
- DÓNDE: Campus Universitario
- CUÁNDO: A las 20,00 horas
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