Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 15 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El FITO abre el telón con una historia de regreso a los orígenes

Hoy, jueves 15 de octubre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Desde 4 euros

Comienza la 19 edición Festival Internacional de Teatro (FITO), una cita que, durante los próximos diez días, reunirá en Ourense a destacadas agrupaciones de Galicia, el resto de España y países como Argentina y Colombia. El evento desplegará su programación tanto en salas cerradas como en espacios públicos al aire libre.

Esta tarde, el Teatro Principal ejercerá como sede central del certamen con la obra “Telma e Lola” (en la foto), de la compañía gallega Teatro de Ningures, la historia de Lola, que llega a la villa donde nació y de la que marchó hace veinte años con su pareja, Rosalía, de un día para otro y sin que nadie había sabido bien el motivo. O casi nadie. Ahora regresa para vaciar la casa, ponerla en venta y escapar de nuevo a Tenerife. Pero su plan enseguida se tuerce. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Una exposición rinde homenaje a los grandes hitos de la aviación española

Hoy, jueves 15 de octubre

Ourense / Sala Valente

A las 12:00 horas

Entrada libre

Inauguración de la exposición “Centenario de los grandes vuelos de la aviación española” con maquetas, equipo aeronáutico y todo tipo de material de la época, para conmemorar las grandes gestas de los pioneros de la aviación. Entre esos primeros aviadores, se encontraban varios gallegos. Por sus hazañas, alcanzaron fama mundial el ferrolano Ramón Franco, piloto del “Plus Ultra”, que consiguió por primera vez atravesar el Atlántico Sur desde la península ibérica. Estará abierta al público desde mañana hasta el día 31.

Fiesta con gimnasia, baile y pinchos para celebrar a las mujeres rurales

Hoy, jueves 15 de octubre

San Xoán de Río / A Casita Azul

A las 12:00 horas

Con inscripción

Esencia da Terra y el Concello de San Xoán de Río organizan el Día da Muller Rural en A Casita Azul. Para ello, han preparado diversas propuestas para compartir y disfrutar, entre las que destacan baile y diversión, respiración y estiramientos, cata de mermeladas y conservas locales y degustación de pinchos elaborados para la ocasión. Inscripciones en el teléfono 679 104 515.

Mirada al territorio para comprender las claves de la longevidad

Hoy, jueves 15 de octubre

O Pereiro de Aguiar / Auditorio Os Gozos

A las 16:00 horas

Entrada libre

La Universidad de Vigo organiza el evento “Claves para lograr una sociedad sana: una mirada desde el territorio”, para acercar la investigación científica desarrollada en el marco del proyecto Iberlongeva en el campus de Ourense a los municipios de los alrededores de la ciudad. En el evento, además de las autoridades invitadas, intervendrán Mónica de la Fuente con algunas claves sobre hábitos saludables para mejorar la calidad de vida y Carmen Galán para abordar la soledad en el rural.

Presentación do libro “Da cor da soidade”, de Luís González Tosar

Hoxe, xoves 15 de outubro

O Carballiño / Ozcogz

Ás 20:00 horas

Entrada libre

Presentación do libro “Da cor da soidade. Poesía reunida 1986-2026”, de Luís González Tosar, na que o escritor recompila boa parte da súa creación poética. No acto, o autor estará acompañado polo profesor e crítico literario Manuel Figueiras e o escritor e médico Roberto Fernández.

HOY EN OURENSE

Pronóstico del turismo en un futuro con IA

Hoy, jueves 15 de octubre

Ourense / Campus Universitario

A las 12:00 horas

Entrada libre

Conferencia “El futuro profesional del graduado en Turismo: cómo construir una carrera en la era de la inteligencia artificial”, impartida por Jorge Jaime Rivera García, de Ic arion.

Ourense / Divulgación

Jornada “Paridade e equilibrio de xénero nos consellos de administración das sociedades mercantís e na alta dirección empresarial”, en la Facultad de Derecho.

Dónde: Campus Universitario

Cuándo: A las 10,45 horas

Viana do Bolo / Exposición

Inauguración de la exposición “Poñémonos moradas”, que sirve como broche al curso del mismo nombre organizado dentro de la programación del Día da Muller Rural.

Dónde: Casa do Concello

Cuándo: A las 12,00 horas

Ourense / Literatura

Presentación del libro “Buscando a Dalia”, de Miguel Anxo Fernández, continuación de la saga de Frank Soutelo. Estará acompañado por el meteorólogo Marcos Teisouro.