Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 16 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Cita con el bienestar para los días de verano con una sesión de pilates

Hoy, jueves 16 de julio

Esgos / Praza da Soutelira

A las 20:30 horas / Con inscripción

El programa de actividades de +Deporte La Región sigue recorriendo la provincia con el propósito de fomentar un estilo de vida saludable y combatir el sedentarismo durante los meses de calor. Dentro de esta agenda, el pilates se consolida como una de las disciplinas estrella, ofreciendo a los ciudadanos una oportunidad única para reconectar con el ejercicio físico en un entorno cercano y al aire libre. En esta ocasión, la iniciativa aterriza en Esgos con una jornada diseñada para el bienestar integral. La inscripción es totalmente gratuita a través de la página pressclub.laregion.es.

Luar na Lubre celebra sus 40 años en As Ermidas

Hoy, jueves 16 de julio

O Bolo / Santuario As Ermidas

20:00 horas / Desde 19,80 euros

Luar Na Lubre presenta su gira “Lubre: 40 aniversario”, un repaso a cuatro décadas que han convertido a la banda coruñesa en uno de los grupos de folk más importantes de Europa. Fundada en 1986, acumula 20 discos, más de 350.000 ejemplares vendidos, dos Discos de Oro, 9 Premios de la Música y la Medalla Castelao 2025 de la Xunta de Galicia. Con más de 2.500 conciertos en 60 países, ha compartido escenario con artistas como Mike Oldfield, The Waterboys, The Corrs o Luz Casal. El Santuario das Ermidas, que el año pasado registró un lleno absoluto con el concierto de Carlos Núñez, vuelve a ser escenario de excepción para la música gallega en directo. Entradas a la venta en la página web ataquilla.com.

Los jóvenes talentos de la ópera del Teatro Real se trasladan a Ribadavia

Hoy, jueves 16 de julio

Ribadavia / A Veronza

A las 22:00 horas / Entrada libre

La Carroza del Teatro Real, una de las iniciativas culturales más destacadas para la difusión de la ópera en España, llega por primera vez a la provincia con la participación de artistas del programa “Crescendo, Jóvenes Talentos del Teatro Real” que interpretarán temas como “O mio babbino caro”, de Gianni Schicchi; “La barcarola” de “Los cuentos de Hoffmann”; “E lucevan le stelle”, de “Tosca”; “L’amour is un oiseau rebelle”, de “Carmen”; “No puede ser”, de “La tabernera del puerto”, o el famoso brindis “Libiamo, ne’ de “La Traviata”.

Henry Mendez abre el programa de las fiestas de Xinzo

Hoy, jueves 16 de julio

Xinzo de Limia / O Toural

A las 21:30 horas / Entrada libre

Comienzan las fiestas en honor a santa Mariña, que se celebrarán hasta el lunes, con un programa completo que combina actuaciones musicales de primer nivel, tradición popular y actividades para todos los públicos. El programa de esta primera jornada contará con la orquesta Origen, seguida del concierto del artista internacional Henry Méndez, en la explanada de O Toural.

Las Noites Teatrais de Vilamarín visten de alta costura

Hoy, jueves 16 de julio

Vilamarín / Auditorio Municipal

A las 22:00 horas / Entrada libre

El espectáculo “Alta costura”, de la compañía Elefante Elegante, protagoniza la jornada de hoy del festival “Noites Teatrais” de Vilamarín, que este año celebra su 37 edición.

Taller de teatro para niños y niñas

Hoy

Ourense / Biblioteca Nós

A las 11:30 horas

Taller de teatro para niñas y niños de 6 a 12 años, con una duración aproximada de 1 hora. Requiere inscripción previa o llamando a los teléfonos 988 788 385 / 386.

Proyección de cortometrajes

Hoy

Barbadás / Sobrado do Bispo

A las 22:00 horas

Proyección de cortometrajes a cargo de Zinemuskiz Produccións en el Museo da Gaita de Fole, dentro de la programación del festival EmularT.

Última jornada del ciclo “Cine de Flores”

Hoy

O Carballiño / Barrio de Flores

A las 22:30 horas

Última jornada del ciclo “Cine de Flores” con la proyección de “La misteriosa mirada del flamenco”, una historia queer ambientada en el desierto de Chile en los años 80.