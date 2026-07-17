Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 16 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Yoga al aire libre para empezar el día con relajación y bienestar

Hoy, viernes 17 de julio

O Pereiro de Aguiar

Embalse de Cachamuíña

A las 8:30 horas / Con inscripción

El programa +Deporte de La Región organiza una jornada de yoga dirigida a todos los públicos en el entorno natural del embalse de Cachamuíña, en el municipio de O Pereiro de Aguiar. La actividad, que busca fomentar el bienestar físico y la conexión con el entorno, consistirá en una clase de una hora de duración. La cita, diseñada para ser apta para cualquier nivel, permitirá a los participantes disfrutar de una práctica saludable y gozar del aire libre de la mañana en uno de los parajes más emblemáticos del área metropolitana de Ourense.

Alberte Montes ensina a ser galego dende o humor

Hoxe, venres 17 de xullo

O Carballiño / Auditorio Municipal

Ás 21:00 horas / Entrada libre

“Galego pode selo calquera” é o título do monólogo de Alberte Montes no que reflexiona sobre a identidade e o xeito dos galegos de ser característicos e diferenciados e como historicamente se teñen empregado tópicos derivados del para ridiculizar e facer mofa. Ata non hai moito pensábase que a baixa autoestima dos galegos era crónica, pero Alberte Montes demostra, dende o humor, que non é así, que eses tempos foron pasando e como eses tópicos axudan a fortalecer a autoestima. Para el, ser galego non é só parar na escaleira e facerse oír á xente que non sabe se sobe ou baixa. Para ser galego hai que reunir moitas máis aptitudes... entre elas, falar con orgullo a lingua de Rosalía.

“Extruga na rúa”, el festival gratuito de cultura urbana en las calles de Verín

Hoy y mañana

Verín / Calles de la villa

Todo el día / Entrada libre

Verín se convierte en el corazón de la cultura urbana con la celebración del festival “Extruga na rúa”. Este evento de acceso gratuito ofrecerá un completo programa de actividades diseñado para todas las edades durante todo el fin de semana. La oferta lúdica incluye propuestas deportivas y culturales destacadas como la tradicional Baixada do Río Támega, la celebración de un Escape Room Urbano y una emocionante batalla de gallos. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones y competiciones de diferentes disciplinas.

Jornada de música y arte en el festival de Sobrado do Bispo

Hoy, viernes 17 de julio

Barbadás / Sobrado do Bispo

A las 21:30 horas / Entrada libre

Continúa la programación del festival EmularT con la actuación de Somoza Trío, en el Parque do Fidalguiño. Al mismo tiempo, se mantiene la exposición de arte con grabados de Leonardo Rial y Xan Leiras, esculturas de Andrés Conde y José López, pinturas de Pilar Seara y Diana Mereda, y arte popular en Encarna García y Carmen Seara. En el local multiusos y la antigua escuela.

Una historia “bio” baja el telón de las Noites Teatrais

Hoy, viernes 17 de julio

Vilamarín / Auditorio Municipal

A las 22:00 horas / Entrada libre

El festival “Noites Teatrais” de Vilamarín cierra el telón de su 37 edición con la obra “Bio construción”, de Ibuprofeno Teatro, una parodia sobre una pareja que construye su propia casa.

Concierto del grupo Guezos

Hoy

Coles / Casa Conde (Vilarchao)

A las 21:00 horas

Concierto del grupo Guezos, que presentan sus últimas canciones y repasan los clásicos de su trayectoria. Entrada libre.

Concierto de Odaliko

Hoy

Amoeiro / Campo do Souto

A las 20:00 horas

Concierto de Odaliko con instrumentos del mundo de la percusión contemporánea, elementos de nueva creación, humor visual y juego con el efecto sorpresa. Entrada libre.

Concierto de pop-rock

Hoy

Baños de Molgas / Meamán

A las 22:00 horas

Concierto de pop-rock de Os Piñeiros, nombre artístico de los gemelos Iván y Diego. El grupo se inspira en REM, Europe, Bob Dylan, Creedence, Michael Jackson, Lennon, Bob Marley y Fito.