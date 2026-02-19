Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 19 de febrero?

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este jueves, 19 de febrero.

Doméstica
Doméstica

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Unha exposición converte en arte os obxectos domésticos galegos

“Doméstica” é o título da nova exposición que se inaugura hoxe en Ourense. Integrada por 38 obras de arte realizadas entre 1908 e 2008 que teñen como temática a representación artística dos obxectos domésticos. Con linguaxes e soportes moi diversos, as creacións forman parte de Colección de Arte de Afundación e combinan elementos tradicionais do xénero das naturezas mortas cunha perspectiva innovadora e conceptual.

A mostra ten como obxectivo amosar os obxectos dende unha perspectiva contemporánea amosando que o doméstico non é só un espazo físico, senón un conxunto de relacións e funcións que habitan nos fogares e definen ós seus habitantes. Estará aberta ata o 13 de xuño. A inauguración desta tarde incluirá unha visita guiada que require reserva.

  • ONDE: SALA DE AFUNDACIÓN
  • CANDO: ÁS 19,00 HORAS

CONFERENCIA

Ourense / Empresa familiar

La Cátedra de Empresa Familiar de la UVigo organiza la conferencia “Mecanizados Rodríguez Fernández: una perspectiva internacional”, a cargo de Ernesto Rodríguez Cuervo, director general de MRF. Se celebrará en el edificio Jurídico-Empresarial y está abierta a todos los públicos, con el apoyo de la Facultad de Relaciones Internacionales y la Vicerreitoría.

  • DÓNDE: EDIFICIO JURÍDICO-EMPRESARIAL
  • CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Buciños+Buciños”

Los dos Buciños, padre e hijo —Manolo Buciños y Antón Buciños— se unen para ofrecer al público ourensano, por primera vez, una exposición conjunta en la que las esculturas del padre dialogan con la pintura abstracta del hijo.

  • DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL
  • CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

PRESENTACIÓN

Ourense / “Una batalla ganada”

Presentación del libro del poeta alaricano Pablo Cid Fernández, que nació con una discapacidad visual del 95 %. En esta obra autobiográfica realiza un relato íntimo de supervivencia al covid narrado en forma de diario, explorando la capacidad del ser humano para afrontar retos y circunstancias límite.

  • DÓNDE: LICEO DE OURENSE
  • CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / EncontrArte

Muestra colectiva que reúne obras pictóricas de diez artistas afincados en Ourense, proponiendo un diálogo abierto entre arte, espacio y vida cotidiana. La exposición transforma un entorno comercial en un lugar de encuentro con el espectador, poniendo en valor un arte vivo, social y conceptual.

  • DÓNDE: CC PONTE VELLA
  • CUÁNDO: TODO EL DÍA

MAÑANA

Ourense / “As desterradas”

En el siglo XVI, una pequeña comunidad de monjas a orillas del río Miño se ve amenazada por la ambición de la jerarquía eclesiástica. Para acabar con su resistencia, los señores de la Iglesia recurren a difamaciones y amenazas, desde el tribunal de la Inquisición hasta la violencia de las mesnadas señoriales.

  • DÓNDE: TEATRO PRINCIPAL
  • CUÁNDO: EL VIERNES A LAS 20,00 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / “Las guardianas del ritmo”

Espectáculo inspirado en la estética vibrante de las grandes producciones internacionales y en el universo visual del k-pop, que fusiona música, narrativa y potencia escénica en una experiencia única. Habrá tres pases a lo largo del día.

  • DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL
  • CUÁNDO: EL DOMINGO

