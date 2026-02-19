PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 19 de febrero?
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
“Doméstica” é o título da nova exposición que se inaugura hoxe en Ourense. Integrada por 38 obras de arte realizadas entre 1908 e 2008 que teñen como temática a representación artística dos obxectos domésticos. Con linguaxes e soportes moi diversos, as creacións forman parte de Colección de Arte de Afundación e combinan elementos tradicionais do xénero das naturezas mortas cunha perspectiva innovadora e conceptual.
A mostra ten como obxectivo amosar os obxectos dende unha perspectiva contemporánea amosando que o doméstico non é só un espazo físico, senón un conxunto de relacións e funcións que habitan nos fogares e definen ós seus habitantes. Estará aberta ata o 13 de xuño. A inauguración desta tarde incluirá unha visita guiada que require reserva.
Ourense / Empresa familiar
La Cátedra de Empresa Familiar de la UVigo organiza la conferencia “Mecanizados Rodríguez Fernández: una perspectiva internacional”, a cargo de Ernesto Rodríguez Cuervo, director general de MRF. Se celebrará en el edificio Jurídico-Empresarial y está abierta a todos los públicos, con el apoyo de la Facultad de Relaciones Internacionales y la Vicerreitoría.
Ourense / “Buciños+Buciños”
Los dos Buciños, padre e hijo —Manolo Buciños y Antón Buciños— se unen para ofrecer al público ourensano, por primera vez, una exposición conjunta en la que las esculturas del padre dialogan con la pintura abstracta del hijo.
Ourense / “Una batalla ganada”
Presentación del libro del poeta alaricano Pablo Cid Fernández, que nació con una discapacidad visual del 95 %. En esta obra autobiográfica realiza un relato íntimo de supervivencia al covid narrado en forma de diario, explorando la capacidad del ser humano para afrontar retos y circunstancias límite.
Ourense / EncontrArte
Muestra colectiva que reúne obras pictóricas de diez artistas afincados en Ourense, proponiendo un diálogo abierto entre arte, espacio y vida cotidiana. La exposición transforma un entorno comercial en un lugar de encuentro con el espectador, poniendo en valor un arte vivo, social y conceptual.
Ourense / “As desterradas”
En el siglo XVI, una pequeña comunidad de monjas a orillas del río Miño se ve amenazada por la ambición de la jerarquía eclesiástica. Para acabar con su resistencia, los señores de la Iglesia recurren a difamaciones y amenazas, desde el tribunal de la Inquisición hasta la violencia de las mesnadas señoriales.
Ourense / “Las guardianas del ritmo”
Espectáculo inspirado en la estética vibrante de las grandes producciones internacionales y en el universo visual del k-pop, que fusiona música, narrativa y potencia escénica en una experiencia única. Habrá tres pases a lo largo del día.
