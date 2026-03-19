Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 19 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Unha ruta explora o patrimonio e riqueza mineira de Valdeorras

A Deputación de Ourense, a través do Inorde, aposta pola rexeneración do patrimonio inmaterial a través de roteiros, sendeiros e actividades guiadas no Xeodestino Trevinca-Valdeorras. Así, a acción comeza hoxe cun roteiro en Vilamartín de Valdeorras. Nesta primeira proposta realizaráse unha ruta pola antiga mina de ouro das Barreiras de Córgomo, baixo o título “Onde a Terra se fixo Ouro”. Esta actividade, que se desenvolverá entre as 10.30 e as 13.30 horas, permitirá descubrir a historia mineira da zona e comprender como a explotación do ouro marcou o territorio e a vida das súas xentes. O calendario completo, que contempla actividades en marzo, abril e maio, e os detalles de cada un dos itinerarios poden consultarse en rutasquexeneran.gal e conocegalicia.es.

ONDE: PRAZA DO CÓRGOMO (VILAMARTÍN DE VALDEORRAS)

CANDO: ÁS 10,30 HORAS

FIESTA

Cartelle / San José

La parroquia de Nogueiró celebra las fiestas en honor a San José con pasacalles a cargo de la charanga Street Band y misa solemne a las 12,30 horas. La programación continuará el sábado con una comida popular (25 euros) y la actuación del grupo tradicional A Roda.

DÓNDE: NOGUEIRÓ

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Habitar la huella”

Muestra colectiva de Joan Alvado, Eva Díez, Diego Opazo, José Quintanilla y Ariadna Silva Fernández. La naturaleza se convierte en lenguaje para reflexionar sobre despoblación, memoria e identidad a través de la fotografía contemporánea.

DÓNDE: GALERÍA MARISA MARIMÓN

CUÁNDO: HASTA EL 15 DE MAYO

CONCIERTO

A Rúa / Habana Café Son

Espectáculo de ritmos latinos que rinde homenaje a la música tradicional y popular cubana. Con voz, guitarra, bajo y percusión, el grupo revive la esencia de los géneros caribeños incorporando también temas actuales.

DÓNDE: CC AVENIDA

CUÁNDO: A LAS 18,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Un mundo por pensar”

La artista Alba Fernández propone una reflexión sobre nuevas formas de habitar el mundo desde la empatía, la esperanza y la ternura, alejadas de la violencia y el desencanto.

DÓNDE: GALERÍA DODO DADÁ

CUÁNDO: HASTA EL 2 DE MAYO

EXPOSICIÓN

Ribadavia / “Debuxa Igualdade”

Muestra que recoge los trabajos del concurso “Debuxa Igualdade 2026”, en el que alumnado de Primaria expresa su visión sobre las desigualdades de género, promoviendo la concienciación social.

DÓNDE: CASA DA CULTURA

CUÁNDO: HASTA EL 31 DE MARZO

MAÑANA

Ourense / “La mujer rota”

Adaptación teatral de la obra de Simone de Beauvoir, protagonizada por Anabel Alonso. La historia sigue a Murielle en una noche de soledad en la que los recuerdos y la incertidumbre marcan su presente y su futuro.