PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 1 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El estratega internacional y experto en desarrollo sostenible Juan Verde será el protagonista del Foro La Región, que en esta ocasión tendrá lugar en las instalaciones del restaurante San Miguel. Bajo el título “Geopolítica, capital y el nuevo Orden Mundial”, la conferencia ofrecerá una radiografía exhaustiva sobre los cambios que están redefiniendo el tablero global contemporáneo, en un contexto marcado por la transición ecológica, las tensiones comerciales y la constante reestructuración de las alianzas diplomáticas. La charla podrá seguirse en directo en laregion.es.
Actividad de “Roteiros de cine” del OUFF para descubrir los rincones de la provincia que han servido de escenario a películas y series reconocidas. La de mañana, viernes, será la tercera sesión de la iniciativa enmarcada en la programación del festival. En este caso pasará por Ourense capital y Celanova, con paradas vinculadas a “Los girasoles ciegos”, “A esmorga”, “13 exorcismos”, “Cuñados”, “+Cuñados”, “O home e o can”, “Hospital Central”, “Pelerinaxes”, “Santoalla”, “Años después”, “Elisa y Marcela”, “El desorden que dejas” y “El bosque del lobo”. La actividad es gratuita y se extenderá desde las 9,30 a las 16,30 horas. Para participar es necesario inscribirse en roteirosdecine@gmail.com o en los teléfonos 690 813 726 / 988 215 465.
Concierto de Anxo Araújo, una de las voces más destacadas de la escena gallega de los últimos años, que presenta una propuesta en la que combina canción de autor, ritmos pop y sonidos de raíz desde una perspectiva contemporánea. Todo ello con las letras ocupando un lugar central en su música y un directo que se caracteriza por la cercanía con el público y por una puesta en escena que sitúa la voz y las canciones en el centro, sin necesidad de grandes artificios. Las entradas pueden adquirirse en la web woutick.com.
La Fundación Curros Enríquez amplía el plazo de visita de la exposición “Válvula de escape. Friso de Locus Amoenus”, del artista Baldomero Moreiras. En ella presenta una pintura continua de 40 metros de longitud fragmentada en varias tablas en el que muestra un espacio idílico que presenta como refugio frente a la convulsa situación mundial. El horario de visitas es de martes a sábados de mañana y tarde.
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