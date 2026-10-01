Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 1 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Una mirada estratega hacia la coyuntura geopolítica mundial

Hoy, jueves 1 de octubre

Ourense / Restaurante San Miguel

A las 13:30 horas

Con invitación

El estratega internacional y experto en desarrollo sostenible Juan Verde será el protagonista del Foro La Región, que en esta ocasión tendrá lugar en las instalaciones del restaurante San Miguel. Bajo el título “Geopolítica, capital y el nuevo Orden Mundial”, la conferencia ofrecerá una radiografía exhaustiva sobre los cambios que están redefiniendo el tablero global contemporáneo, en un contexto marcado por la transición ecológica, las tensiones comerciales y la constante reestructuración de las alianzas diplomáticas. La charla podrá seguirse en directo en laregion.es.

Descubriendo el cine de Ourense y Celanova

Viernes 2 de octubre

Provincia / Varios lugares

Con inscripción

Actividad de “Roteiros de cine” del OUFF para descubrir los rincones de la provincia que han servido de escenario a películas y series reconocidas. La de mañana, viernes, será la tercera sesión de la iniciativa enmarcada en la programación del festival. En este caso pasará por Ourense capital y Celanova, con paradas vinculadas a “Los girasoles ciegos”, “A esmorga”, “13 exorcismos”, “Cuñados”, “+Cuñados”, “O home e o can”, “Hospital Central”, “Pelerinaxes”, “Santoalla”, “Años después”, “Elisa y Marcela”, “El desorden que dejas” y “El bosque del lobo”. La actividad es gratuita y se extenderá desde las 9,30 a las 16,30 horas. Para participar es necesario inscribirse en roteirosdecine@gmail.com o en los teléfonos 690 813 726 / 988 215 465.

Las letras de autor y los sonidos de raíz de Anxo Araújo, en Vilar de Santos

Viernes 2 de octubre

Vilar de Santos / Arca da Noe

A las 22:30 horas

11 euros

Concierto de Anxo Araújo, una de las voces más destacadas de la escena gallega de los últimos años, que presenta una propuesta en la que combina canción de autor, ritmos pop y sonidos de raíz desde una perspectiva contemporánea. Todo ello con las letras ocupando un lugar central en su música y un directo que se caracteriza por la cercanía con el público y por una puesta en escena que sitúa la voz y las canciones en el centro, sin necesidad de grandes artificios. Las entradas pueden adquirirse en la web woutick.com.

Baldomero Moreiras expone su “Válvula de escape” en Celanova

Hasta el 19 de octubre

Celanova

Casa dos poetas

La Fundación Curros Enríquez amplía el plazo de visita de la exposición “Válvula de escape. Friso de Locus Amoenus”, del artista Baldomero Moreiras. En ella presenta una pintura continua de 40 metros de longitud fragmentada en varias tablas en el que muestra un espacio idílico que presenta como refugio frente a la convulsa situación mundial. El horario de visitas es de martes a sábados de mañana y tarde.