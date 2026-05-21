PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 21 de mayo?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, visita el Foro La Región para hablar sobre la institución que preside como garante del Estado de derecho. En la charla reflexionará acerca de lo fundamental que es la separación de poderes para una democracia, así como el respeto al principio de legalidad y todo el conjunto de derechos y libertades. Por ello, considera clave la existencia de un poder judicial independiente y sometido únicamente al imperio de la ley.
Juan Manuel Fernández nació en 1958 en Barquisimeto (Venezuela) y a los 4 años regresó a Galicia, la tierra de su familia. Ingresó en la carrera judicial en 1984, siendo Betanzos su primer destino como juez. Tras su paso por diferentes juzgados ejerció como presidente del Tribunal Superior de Navarra. Además de su trayectoria judicial, Fernández también se ha dedicado a tareas docentes, divulgativas y sociales.
Tercera sesión del ciclo sobre Edgar Neville, organizado desde el OUFF, con la proyección de la película El último caballo. En ella se cuenta la historia de Fernando, que, después de terminar la mili en el cuerpo de caballería, decide comprar a Bucéfalo, el caballo que ha sido su compañero durante ese tiempo, y regresa a Madrid con el animal. Pero la ciudad se ha transformado tanto que ni siquiera encuentra una cuadra ni tiene tiempo para atenderlo. Ante este panorama, tendrá que buscar alguna solución.
Edgar Neville fue uno de los intelectuales más polifacéticos de la cultura española del siglo XX, destacando como director de cine, escritor, dramaturgo y diplomático, conocido por su estilo “cosmopolita castizo”.
El Cineclube Padre Feijóo acerca el cine a los locales de hostelería de la ciudad que suelen programar conciertos con la llegada de la primavera. En esta ocasión proyectarán Free Party: A Folk History, un documental sobre la mayor rave ilegal de la historia, celebrada en Castlemorton (Woodstock para la generación rave), reflexionando sobre la Ley de Justicia Penal y el movimiento de fiesta libre ante un panorama en el que los jóvenes querían divertirse pero el Estado les consideraba como el enemigo.
La doctora Sari Arponen, experta en microbiota, ofrece una charla sobre cómo el microbioma intestinal puede influir en procesos relacionados con el envejecimiento o la inflamación crónica.
Llega a Ourense la fiesta de las tartas de queso, ofreciendo una amplia selección de opciones cremosas, brutales y con ese toque artesanal que engancha. El evento continuará hasta el domingo.
Nuevo concierto del Festival de Jazz con la actuación de Cucurucho Valdés, que le rendirá homenaje a Bebo. El nieto del famoso músico cubano se sentará al piano acompañado por Javier Colina en el contrabajo e Inor Sotolongo en la percusión. Entradas a 30 euros.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 21 de mayo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 20 de mayo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 19 de mayo?
Lo último
INVESTIGACIÓN ABIERTA
Muere una niña de dos años tras permanecer horas en un coche en Brión
PRÓXIMA CUMBRE IBEROAMERICANA
Exteriores reúne este jueves en Madrid a las Academias Diplomáticas iberoamericanas
JUICIO EN OURENSE
Excarcelan al envenenador de los perros de su expareja en Monterrei