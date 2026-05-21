Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 21 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Llamada de la Audiencia Nacional a la defensa del Estado de derecho

Jueves 21 de mayo

Ourense

CC Marcos Valcárcel

A las 20:30 horas

Entrada libre

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, visita el Foro La Región para hablar sobre la institución que preside como garante del Estado de derecho. En la charla reflexionará acerca de lo fundamental que es la separación de poderes para una democracia, así como el respeto al principio de legalidad y todo el conjunto de derechos y libertades. Por ello, considera clave la existencia de un poder judicial independiente y sometido únicamente al imperio de la ley.

Juan Manuel Fernández nació en 1958 en Barquisimeto (Venezuela) y a los 4 años regresó a Galicia, la tierra de su familia. Ingresó en la carrera judicial en 1984, siendo Betanzos su primer destino como juez. Tras su paso por diferentes juzgados ejerció como presidente del Tribunal Superior de Navarra. Además de su trayectoria judicial, Fernández también se ha dedicado a tareas docentes, divulgativas y sociales.

“El último caballo”, una película de Edgar Neville

Jueves 21 de mayo

Ourense

Campus Universitario

A las 20:00 horas

Entrada libre

Tercera sesión del ciclo sobre Edgar Neville, organizado desde el OUFF, con la proyección de la película El último caballo. En ella se cuenta la historia de Fernando, que, después de terminar la mili en el cuerpo de caballería, decide comprar a Bucéfalo, el caballo que ha sido su compañero durante ese tiempo, y regresa a Madrid con el animal. Pero la ciudad se ha transformado tanto que ni siquiera encuentra una cuadra ni tiene tiempo para atenderlo. Ante este panorama, tendrá que buscar alguna solución.

Edgar Neville fue uno de los intelectuales más polifacéticos de la cultura española del siglo XX, destacando como director de cine, escritor, dramaturgo y diplomático, conocido por su estilo “cosmopolita castizo”.

El documental que cuenta la historia de la fiesta ilegal de música más grande

Jueves 21 de mayo

Ourense

El Pueblo Café

A las 20:30 horas

Entrada libre

El documental que cuenta la historia de la fiesta ilegal de música más grande.

El Cineclube Padre Feijóo acerca el cine a los locales de hostelería de la ciudad que suelen programar conciertos con la llegada de la primavera. En esta ocasión proyectarán Free Party: A Folk History, un documental sobre la mayor rave ilegal de la historia, celebrada en Castlemorton (Woodstock para la generación rave), reflexionando sobre la Ley de Justicia Penal y el movimiento de fiesta libre ante un panorama en el que los jóvenes querían divertirse pero el Estado les consideraba como el enemigo.

El microbioma y su papel en la longevidad

Jueves 21 de mayo

Ourense

Teatro Principal

A las 19:30 horas

Entrada libre

La doctora Sari Arponen, experta en microbiota, ofrece una charla sobre cómo el microbioma intestinal puede influir en procesos relacionados con el envejecimiento o la inflamación crónica.

Llega a Ourense la fiesta de las tartas de queso

Jueves 21 de mayo

Ourense

Campo da Feira

De 16:00 a 22:00 horas

Llega a Ourense la fiesta de las tartas de queso, ofreciendo una amplia selección de opciones cremosas, brutales y con ese toque artesanal que engancha. El evento continuará hasta el domingo.

Cucurucho Valdés homenajea a Bebo en el Festival de Jazz

Jueves 21 de mayo

Ourense

Café Latino

A las 22:30 horas

Nuevo concierto del Festival de Jazz con la actuación de Cucurucho Valdés, que le rendirá homenaje a Bebo. El nieto del famoso músico cubano se sentará al piano acompañado por Javier Colina en el contrabajo e Inor Sotolongo en la percusión. Entradas a 30 euros.