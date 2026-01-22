Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves, 22 de enero?

"Imos de curtas" con creaciones de los alumnos del CIFP A Farixa

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

"Imos de curtas" regresa cunha gala feita polo alumnado da Farixa

A gala de cine Imos de Curtas 2026 marca o regreso deste proxecto tras un parón de case quince anos. O evento terá entrada gratuíta e contará coa presentación de tres das producións audiovisuais máis recentes dos alumnos do centro de formación profesional CIFP A Farixa. O proxecto ten carácter educativo, concibido como unha experiencia de aprendizaxe no mundo real para o alumnado de segundo curso. Así a gala está producida integramente polo propio alumnado, que así asume o reto de desenvolver un proxecto cultural completo para presentar directamente ao público. O programa incluirá a proxección de tres curtametraxes producidas nos últimos anos por estudantes e antigos alumnos de A Farixa, como son “Anoitecer”, “Cruel” e “Memoria de Soutelo”, ademais de humor e sketches de edicións anteriores.

ONDE: TEATRO PRINCIPAL

CANDO: ÁS 20,00 HORAS

INFANTIL

Ourense / “Contos de rechupete”

Cuentos que estimulan la imaginación, el habla y los sentidos. Un compromiso para introducir a niñas y niños en el mundo de los cuentos y la narración oral con una propuesta interactiva, divertida y educativa, donde la participación se convierte es clave para crear experiencias diferentes e inolvidables. Actividad de 1 a 3 años.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

DIVULGACIÓN

Ourense / Semana de teología

Segunda sesión de la actividad con la ponencia “Newman y el camino a la conversión”, impartida por el profesor emérito de Teología Fundamental y Dogmática César Izquierdo. Previamente, a las 19,45 horas habrá la presentación de la Revista Auriensia.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

INAUGURACIÓN

Ourense / “Do, Re, MiRa, Sol, La, Si”

La Sala Alterarte, el espacio expositivo del Campus de Ourense, acoge la inauguración de la exposición Do, Re, MiRa, Sol, La, Si, del creador Tono Arias. Esta nueva serie se traslada a Sabucedo en el primer fin de semana de julio, cuando se celebra allí la famosa Rapa das Bestas.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

FIESTAS

Xunqueira de Ambía / San Vicente

El campeonato de futbolín inaugura la programación de las fiestas de San Vicente en la parroquia de Pazos da Abeleda, que se prolongarán hasta el domingo con una cena popular el viernes, campeonato de tute y verbena el sábado y actos religiosos y fiesta con La Tremenda el domingo.

DÓNDE: PAZOS DA ABELEDA

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

MAÑANA

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes que recorren cincuenta años de trayectoria.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: EL VIERNES A LAS 20,00 HORAS

MAÑANA

Ourense / Coloquio

Coloquio “La crisis de la vivienda y como conjugar las perspectivas rural y urbana”, en el que participarán Elvira Carregado, Juan Cabanelas, Román Gómez y Daniel Hermosilla, todos ellos expertos relacionados con el sector inmobiliario y la construcción.