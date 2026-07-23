Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 23 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Salud y bienestar con una sesión de pilates al atardecer en O Corgo

Hoy, jueves 23 de julio

Muíños

Complejo deportivo de O Corgo

A las 20:30 horas

Con inscripción

El programa de actividades de verano impulsado por +Deporte La Región continúa su recorrido por la provincia ofreciendo alternativas saludables para disfrutar de la temporada estival. En esta ocasión, la localidad de Muíños acogerá una sesión especial de pilates diseñada para todos los niveles. El objetivo del programa es fomentar el bienestar físico, la tonificación muscular y la relajación al aire libre aprovechando las buenas condiciones del verano. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web pressclub.laregion.es.

Ritmos y cultura urbana en el Campo da Feira

Hoy, jueves 23 de julio

Ourense / Campo da feira

A las 16:00 horas

Entrada libre

Para calentar motores antes de las Festas da Ponte, el Campo da Feira de Ourense acoge hasta el sábado una nueva edición de Re-Unión, ofreciendo tres días de ambiente festivo para todos los públicos. La programación combina una amplia oferta gastronómica, que incluye zona de caravanas, pulpeira y food trucks, con multitud de actividades artísticas. El recinto vibrará a lo largo del fin de semana con exhibiciones de baile, zonas de graffiti, batallas de freestyle a cargo de Banda de Bani y sesiones de micro libre. El apartado musical será el gran protagonista gracias a un extenso cartel de DJs en directo. La oferta abarca desde los sets de GGira, Pancho o Iván Garner en la jornada inaugural de esta tarde.

O Barco se adentra esta noche en el imaginaro mundo de Minecraft

Hoy, jueves 23 de julio

O Barco / Plaza Mayor

A las 22:45 horas

Entrada libre

El ciclo de “Noites de cine” de O Barco de Valdeorras continúa esta noche con la proyección de “Una película de Minecraft”, que entra en el mundo del popular videojuego en el que la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Los cuatro inadaptados Garrett “el Basurero” Garrison, Henry, Natalie y Dawn se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior, un extraño país de las maravillas cúbico.

Objetivo: buscar el tesoro de Santiago en Cortegada

Hoy, jueves 23 de julio

Cortegada / Plaza Buenos Aires

A las 20:00 horas

Entrada libre

Divertida jornada de ocio y misterio en familia con el juego de búsqueda familiar “O tesouro de Santiago en Cortegada”. Esta actividad lúdica e interactiva está diseñada para la participación conjunta de grandes y pequeños, fomentando el trabajo en equipo mientras los asistentes siguen pistas y superan pruebas para descubrir el misterio del tesoro oculto en la zona.