PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 24 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El internista y antiguo jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Antonio González Fernández (Mar del Plata, 1959), visita esta tarde el Foro La Región con la charla “Medicina interna en la era digital: nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista”. El doctor lleva décadas defendiendo una atención que no pierda al paciente entre la creciente especialización. En Ourense hablará sobre esa visión global, las pruebas innecesarias y el papel de la inteligencia artificial en la atención médica.
La 24 edición de Termatalia se consolida como el gran punto de encuentro internacional para la industria del turismo termal tras su paso por Colombia en 2025. El evento congregará a representantes de 16 países y 60 expositores con el objetivo de impulsar el negocio, el conocimiento y la cooperación sectorial a través de iniciativas como el Workshop de Contratación Turística con 15 touroperadores internacionales y el VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud con 50 expertos.
El evento combinará estas acciones profesionales con la Cata Internacional de Aguas, el Bar de Aguas y un variado programa de actividades abiertas al público general como masajes, talleres y catas. Inscripciones en termatalia.com.
La programación del ciclo “Falandocon...” recibe a José Luis Castro, magistrado del Tribunal Central de Menores y Penitenciario de la Audiencia Nacional. El acto estará presentado por el presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas, Pedro Seara Morales. El objetivo del ciclo es acercar a personajes de relevancia naturales de la ciudad a los ourensanos para que puedan conocer su historia y trayectoria profesional.
Inauguración de la exposición “LSYT SDA (Lo siento yo tampoco soy de aquí)”, de la artista Natasha Lelenco. Con este ensayo visual sobre la movilidad humana arranca la programación de este curso académico de la Sala Alterarte. Se trata, además, de la primera propuesta del nuevo ciclo expositivo del espacio, titulado “Materia e tempo” y coordinado por Xavier Blanco Sierra.
Comedia en la que, como cualquier personaje cómico, Miguel Mihura logra levantarse de cada resbalón para dejar a los espectadores un gran legado cultural. Entradas en Ataquilla.com.
La Asociación Cultural Teatro Aneis invita al público a conocer más sobre sus actividades con una jornada de puertas abiertas para todas las edades, un espacio para experimentar, preguntar y participar.
Charla titulada “Después del ictus o el infarto: rehaciendo el día a día”, de la Escuela de Salud de Recoletas Salud Ourense, con la neuróloga Laura Blanco y el cardiólogo Moisés Rodríguez. Entrada libre hasta completar aforo.
Carmen Bouza presenta “Tu luz te está buscando”, una historia real de autodescubrimiento y transformación, con una gran cercanía al lector. Durante sus doce capítulos, enseña a perdonar, a volver a amar, a conectar y a recordar.
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