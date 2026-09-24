Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 24 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Reflexión sobre el papel de la IA en la atención médica del futuro

Hoy, jueves 24 de septiembre

Ourense / Salón de actos de Afundación

A las 20:30 horas / entrada libre

El internista y antiguo jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Antonio González Fernández (Mar del Plata, 1959), visita esta tarde el Foro La Región con la charla “Medicina interna en la era digital: nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista”. El doctor lleva décadas defendiendo una atención que no pierda al paciente entre la creciente especialización. En Ourense hablará sobre esa visión global, las pruebas innecesarias y el papel de la inteligencia artificial en la atención médica.

Encuentro de referencia para el sector termal

Hoy, jueves 24 de septiembre

Ourense / Expourense

Desde las 9:30 horas / con inscripción

La 24 edición de Termatalia se consolida como el gran punto de encuentro internacional para la industria del turismo termal tras su paso por Colombia en 2025. El evento congregará a representantes de 16 países y 60 expositores con el objetivo de impulsar el negocio, el conocimiento y la cooperación sectorial a través de iniciativas como el Workshop de Contratación Turística con 15 touroperadores internacionales y el VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud con 50 expertos.

El evento combinará estas acciones profesionales con la Cata Internacional de Aguas, el Bar de Aguas y un variado programa de actividades abiertas al público general como masajes, talleres y catas. Inscripciones en termatalia.com.

Charla con José Luis Castro sobre la actuación de la justicia en menores

Hoy, jueves 24 de septiembre

Ourense / Liceo

A las 19:30 horas / entrada libre

La programación del ciclo “Falandocon...” recibe a José Luis Castro, magistrado del Tribunal Central de Menores y Penitenciario de la Audiencia Nacional. El acto estará presentado por el presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas, Pedro Seara Morales. El objetivo del ciclo es acercar a personajes de relevancia naturales de la ciudad a los ourensanos para que puedan conocer su historia y trayectoria profesional.

Ensayo plástico sobre la movilidad en el Campus

Hoy, jueves 24 de septiembre

Ourense / Campus universitario

A las 20:00 horas / entrada libre

Inauguración de la exposición “LSYT SDA (Lo siento yo tampoco soy de aquí)”, de la artista Natasha Lelenco. Con este ensayo visual sobre la movilidad humana arranca la programación de este curso académico de la Sala Alterarte. Se trata, además, de la primera propuesta del nuevo ciclo expositivo del espacio, titulado “Materia e tempo” y coordinado por Xavier Blanco Sierra.

Comedia sobre la vida y obra de Miguel Mihura

Hoy, jueves 24 de septiembre

Ourense / Teatro Principal

A las 21:00 horas / desde 15 euros

Comedia en la que, como cualquier personaje cómico, Miguel Mihura logra levantarse de cada resbalón para dejar a los espectadores un gran legado cultural. Entradas en Ataquilla.com.

Jornada de puertas abiertas de la Asociación Cultural Teatro Aneis

Hoy, jueves 24 de septiembre

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

A las 17:00 horas

La Asociación Cultural Teatro Aneis invita al público a conocer más sobre sus actividades con una jornada de puertas abiertas para todas las edades, un espacio para experimentar, preguntar y participar.

Charla sobre la recuperación tras un ictus o un infarto

Hoy, jueves 24 de septiembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas / entrada libre hasta completar aforo

Charla titulada “Después del ictus o el infarto: rehaciendo el día a día”, de la Escuela de Salud de Recoletas Salud Ourense, con la neuróloga Laura Blanco y el cardiólogo Moisés Rodríguez. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación de “Tu luz te está buscando”

Hoy, jueves 24 de septiembre

Ourense / Librería Eixo

A las 19:30 horas

Carmen Bouza presenta “Tu luz te está buscando”, una historia real de autodescubrimiento y transformación, con una gran cercanía al lector. Durante sus doce capítulos, enseña a perdonar, a volver a amar, a conectar y a recordar.